Cette semaine dans l’univers de la WWE : Kevin Owens, le Royaume-Uni et un joueur de guitare

Le moment «Oui, Oui, Oui!» de la semaine

Je décerne mon moment «Oui, Oui, Oui!» au Royaume-Uni. Non pas pour la Reine, les Beatles, Ed Sheeran ou Meghan Markle, mais bien pour Pete Dunne, Mark Andrews, Trent Seven, Tyler Bate, Jack Gallagher et Paige. La scène britannique est en pleine effervescence et ça se voit aussi à la WWE. Oh, et svp, ramenez Neville!

Le « KO » de la semaine

Je donne mon « KO » de la semaine au joueur de guitare, Elias. Raw a démontré que le lutteur Elias est de loin supérieur au musicien. Selon moi, il faut arrêter de le présenter ainsi et investir davantage dans ce qu’il peut offrir dans une arène. En attendant, «Le Vagabond» devrait plutôt faire comme François Pérusse et acheter le livre «Je commence à être écœuré de la guitare»!

Ce que vous devez savoir

Avec Sheamus en vacances dans son Irlande natal, Dean Ambrose en voyage de noces avec sa conjointe Renee Young et Le Miz sur le plateau de tournage du Fusilier Marin 6, c’est sur Samoa Joe, Braun Strowman et le nouveau clan Absolution que les yeux se sont tournés. Sans parler de l’impressionnante performance d’Elias. Et non, je ne parle pas de ses accords!

Vidéo de la semaine

Asuka défait Dana Brooke en QUATRE secondes!

Tweet de la semaine

Oh que j’aime ça! #MattHardy #Delete #Breakdown

Résultats rapides

Knoxville, Tennessee

• Seth Rollins a battu Cesaro

• Samoa Joe a défait Titus O’Neil. Après le combat, Joe a soumis Apollo Crews qui avait tenté d’aider O’Neil

• Paige, Mandy Rose et Sonya Deville face à Sasha Banks, Mickie James et Bayley. Le trio maintenant appelé Absolution, a attaqué en coulisses James et Bayley. Ils ont ensuite expliqué leurs actions de la semaine dernière, alors que le but est de redonner à Paige la place qu’elle mérite, elle qui était là avant Banks, Charlotte Flair et Alexa Bliss. Elles ont ensuite attaqué Banks qui avait refusé de joindre leur rang.

• Bray Wyatt a vaincu Matt Hardy.

• Rich Swann a défait Noam Dar, Akira Tozawa et Ariya Daivari pour ainsi devenir l’un des premiers aspirants au titre des mi-lourds.

• Le champion Intercontinental Roman Reigns a battu Elias, accompagné par Bo Dallas et Curtis Axel. Après le combat, Samoa Joe a attaqué Reigns.

• Asuka a battu Dana Brooke en seulement quatre secondes! L’Absolution est venue entourer l’arène après le combat, envoyant ainsi un message à Asuka, toujours invaincue.

• Kane a vaincu Jason Jordan par compte à l’extérieur.

• Finn Balor a défait Kane par disqualification lorsque la Machine Rouge a frappé Balor avec une chaise. Après le combat, Braun Strowman a attaqué Kane.

Ce que vous devez savoir

Alors que Mojo Rawley et Jinder Mahal ont décidé de faire du ménage dans leur entourage, les Québécois Kevin Owens et Sami Zayn sont plus unis que jamais. Zayn est même intervenu dans le combat principal, alors qu’Owens et Orton se battaient près de l’écran géant. Zayn avait été banni des abords de l’arène pour ce match, mais pas de tout l’aréna. Pas fou, pas fou!

Vidéo de la semaine

Orton, Owens et un merci à son ange gardien Sami Zayn!

Tweet de la semaine

Le Riott Squad laisse encore sa marque

Résultats rapides

Lexington, Kentucky

• Suite à une discussion animée avec Daniel Bryan, Shane McMahon a ajouté une stipulation au combat entre Kevin Owens et Randy Orton, alors qu’il a décidé de bannir Sami Zayn des abords de l’arène et il en a fait un match sans disqualification.

• Le New Day (Kofi Kingston et Xavier Woods), accompagné par Big E. a défait Chad Gable et Shelton Benjamin.

• Les Matraqués (Harper et Rowan) ont battu Les Hype Bros (Mojo Rawley et Zack Ryder). Après le combat, Rawley a attaqué son coéquipier.

• AJ Styles a vaincu les Frères Singh dans un match handicap. Après le combat, Jinder Mahal s’en est pris aux deux frères.

• Le Riott Squad (Ruby Riott, Sarah Logan et Liv Morgan) a défait Charlotte Flair, Natalya et Naomi.

• Kevin Owens a vaincu Randy Orton.

Ce que vous devez savoir

Vous devez savoir que Drew Gulak est toujours aussi divertissant. Si au bout du compte la venue d’Enzo Amore permet à Gulak de sortir de sa coquille, ça aura valu la peine.

Vidéo de la semaine

L’Équipe PowerPoint fait des siennes

Tweet de la semaine

Aussi bien habillé que bon lutteur ce Jack!

.@KalistoWWE may want to get back on track, but @GentlemanJackG is determined to keep him off the rails! #205Live pic.twitter.com/8oGqvG1yV6 — WWE Universe (@WWEUniverse) November 29, 2017

Résultats rapides

Lexington, Kentucky

• Rich Swann a battu Noam Dar

• Kalisto a défait Jack Gallagher par disqualification lorsque Brian Kendrick a attaqué son ami Gallagher pour éviter qu’il se fasse battre. Par la suite, les deux s’en sont pris à Kalisto.

• Drew Gulak et Tony Nese ont vaincu Cedric Alexander et Mustafa Ali.

Ce que vous devez savoir

Cette semaine, c’est plutôt ce que vous devez voir. En effet, la finale entre les quatre lutteurs du Royaume-Uni, Seven, Bate, Andrews et Dunne était tout simplement excellente, probablement le meilleur match à la télé de la WWE cette semaine. Cette dernière doit trouver une façon de les faire lutter plus souvent.

Vidéo de la semaine

Mon match de la semaine!

Tweet de la semaine

Les deux moustaches derrière Moustache Mountain!

Résultats rapides

San Antonio, Texas

• Les Profiteurs de Rues ont battu Tino Sabbatelli et Riddick Moss.

• Kairi Sane a défait Peyton Royce.

• Moustache Mountain (Trent Seven et Tyler Bate) a vaincu les champions du Royaume-Uni Pete Dunne et Mark Andrews.

Tweet de la semaine

Mike et Maryse s’obstinent sur un futur possible déménagement

Vidéo de la semaine

Finalement, Maryse trouve les bons arguments pour convaincre Mike

Et je me fais plaisir cette semaine en vous donnant un deuxième Tweet. Mettons la face que nos blondes ou épouses font quand on dit quelque chose de stupide!

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut!