Carson Wentz et les Eagles dominants

L’an dernier, le quart-arrière Carson Wentz avait laissé entrevoir une parcelle de son talent. Cette saison, les Eagles dominent outrageusement et la tenue impeccable de leur quart-arrière de deuxième année explique en bonne partie pourquoi l’équipe peut rêver à son premier Super Bowl.

Ne brûlons pas les étapes et attendons de voir comment le jeune quart et ses acolytes se comporteront lors des cinq derniers matchs. Les Seahawks et les Rams, leurs deux prochains adversaires, pourraient potentiellement freiner leur envol prodigieux.

Après tout, neuf des dix victoires des Eagles ont été enregistrées aux mains d’équipes présentant des fiches perdantes, donc évitons un couronnement hâtif.

Il n’en demeure pas moins que non seulement les Eagles gagnent, mais ils le font sans équivoque. Ils ont remporté leurs trois derniers duels par des marges écrasantes de 28 points. Seulement trois de leurs gains ont été enregistrés par un écart d’un touché ou moins.

Les Eagles présentent une fiche de 10-1 pour la quatrième fois de leur histoire et à chaque occasion précédente (1949, 1980 et 2004), ils ont atteint le match ultime. À titre comparatif, selon NFL Research, 38 équipes ont montré la même fiche dans l’ère du Super Bowl. Du lot, 17 se sont rendues au grand match et huit l’ont remporté.

Wentz en feu!

Le facteur premier de cette explosion des Eagles est le développement accéléré de Wentz, qui vient de devenir le troisième quart-arrière de l’histoire, après des dénommés Tom Brady et Aaron Rodgers, à compter au moins 25 passes de touchés et moins de cinq interceptions après 11 matchs.

Le quart de deuxième année a déjà décoché 28 passes de touchés et il fracassera vraisemblablement le record de franchise de 32 établi par Sonny Jurgensen... il y a 56 ans!

Wentz se montre ridiculement efficace dans la zone payante, à l’intérieur de la ligne de 20 verges de l’adversaire, avec 20 de ses 28 passes de touchés. Il est d’ailleurs le seul quart qui n’a pas concédé le moindre sac ou revirement dans cette zone si cruciale.

La coutume veut que les équipes qui se démarquent sont les plus opportunistes dans la zone payante et en situations critiques de troisièmes essais. Voilà deux domaines où les Eagles ont incroyablement bondi par rapport à l’an dernier.

Les Eagles inscrivent en effet un touché dans 71,8 % de leurs possessions dans la zone payante, ce qui leur vaut le premier rang. Ils étaient 24e à ce chapitre en 2016. Quant au taux de succès sur les troisièmes essais, ils sont passés du 20e au troisième rang.

Équipe équilibrée

En plus de Wentz qui brille, les Eagles n’ont pas de grande lacune. Ils sont deuxièmes pour l’attaque au sol. Défensivement, le front est tout simplement formidable, ne donnant que 65 verges au sol par match (1er rang) et ayant produit 31 sacs (6e rang).

Quand un quart-arrière domine à ce point et qu’il est appuyé par une formation aussi bien balancée que celle de Philadelphie, tous les espoirs sont permis. Les Eagles doivent cependant maintenir leur vitesse de croisière contre les vrais canons qui s’amènent dans leur chemin.