Brock Boeser est la recrue la plus méritante

L’ailier des Canucks de Vancouver Brock Boeser a été choisi la recrue du mois de novembre dans la Ligue nationale de hockey (LNH), vendredi.

Sélectionné au 23e rang du repêchage 2015, Boeser a récolté 11 buts et cinq mentions d’aide pour 16 points en 15 matchs. Il est devenu le deuxième joueur de première année de l’histoire des Canucks à toucher la cible au moins 10 fois pendant un mois.

L’Américain de 20 ans a notamment réalisé un tour du chapeau aux dépens des Penguins de Pittsburgh, le 4 novembre. Il a également réalisé une séquence de six parties avec au moins un point.

Mathew Barzal (Islanders de New York), Nico Hischier (Devils du New Jersey), Alex DeBrincat (Blackhawks de Chicago) et Alexander Kerfoot (Avalanche du Colorado) ont également été parmi les candidats au titre hebdomadaire.