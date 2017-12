Brendan Gallagher, «Monsieur 1er but»

Depuis le début de la saison, Brendan Gallagher s'impose comme un pilier à l’attaque chez les Canadiens de Montréal.

Le petit et fougueux attaquant vient d’enregistrer son premier match de trois points contre les Red Wings à Detroit, grâce à une récolte de deux buts.

À sa sixième saison dans la Ligue nationale de hockey, Gallagher vient d’enfiler 12 buts en 27 matchs, une première chez les ailiers droits du Tricolore depuis Alex Kovalev en 2007-2008.

Depuis 1982-1983, seuls Richard Zednik (13), en 2002-2003, Mark Recchi (13), en 1996, et Stéphane Richer (14), en 1987, ont enfilé plus de buts après 27 matchs.

«Monsieur 1er but» en novembre

Par ailleurs, Gallagher est dans une classe à part chez les patineurs de la LNH et ce même s'il joue surtout sur la troisième unité du CH.

L’Albertain de 25 ans a été l’auteur du premier but dans un match à cinq occasions depuis le début de la saison - tous en novembre -, ce qui lui confère le premier rang du circuit Bettman à ce chapitre, à égalité avec Jason Zucker (Minnesota) et Nazem Kadri (Toronto).

Lorsque Gallagher est le premier à fait scintiller lumière rouge dans un match cette saison, les Canadiens ont une fiche de 4-1-0.

L'entraîneur-chef Claude Julien espère certainement qu'il maintiendra sa production et continuera d'aider la cause du Bleu-blanc-rouge, qui devra jouer pour plus de ,600 s'il veut être des séries éliminatoires.