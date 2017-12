Bobby Farnham a convaincu les Thunderbirds

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal Bobby Farnham a signé un contrat de la Ligue américaine de hockey (LAH) avec les Thunderbirds de Springfield, club-école des Panthers de la Floride, au cours des dernières heures.

L’Américain de 28 ans avait obtenu un essai professionnel avec cette formation il y a plus d’un mois. Celui qui a participé au camp d’entraînement 2017 des Rangers de New York a récolté deux buts et trois mentions d’aide en 16 joutes avec les Thunderbirds cette saison.

Lors de la dernière campagne, l’ancien des Penguins de Pittsburgh et des Devils du New Jersey avait pris part à trois matchs avec le Tricolore. Il avait aussi disputé 71 rencontres avec la filiale située à ce moment-là à St. John’s et avait totalisé 28 points, dont 11 buts.