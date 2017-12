Alex Barré-Boulet est l’attaquant du mois

Le porte-couleurs de l’Armada de Blainville-Boisbriand Alex Barré-Boulet a été nommé l’attaquant du mois de novembre dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), vendredi.

Barré-Boulet a inscrit 11 buts et 13 mentions d’aide pour 24 points en 10 matchs. Il a réussi six filets victorieux et a amassé au moins trois points dans cinq rencontres. Le joueur d’avant a par ailleurs atteint le plateau des 100 buts en carrière dans la LHJMQ le 11 novembre dernier.

Pour sa part, le patineur des Voltigeurs de Drummondville Nicolas Beaudin a reçu le titre de défenseur le plus méritant du mois. Il a récolté 13 points, dont quatre filets, en 11 joutes. L’arrière a aussi conservé un différentiel de +11 et sa fiche pour la campagne 2017-2018 est de +21, la meilleure du circuit. Beaudin a totalisé deux buts décisifs.

Enfin, le titre de recrue du mois a été décerné à Filip Zadina, des Mooseheads de Halifax. Celui-ci a accumulé sept buts et autant d’aides pour 14 points en 11 affrontements. Il a entre autres réalisé un tour du chapeau contre les Olympiques de Gatineau le 3 novembre.