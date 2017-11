Un doublé d'Antoine Vermette fait mal aux Blues

Le Québécois Antoine Vermette a touché la cible deux fois pour aider les Ducks d’Anaheim à vaincre les Blues au compte de 3-2, mercredi à St. Louis.

La formation de la Californie a donc mis fin à une séquence de quatre revers.

Avec sa prestation, Vermette a mis fin à une disette de six matchs sans point et à une autre de 11 duels sans but. Il compte neuf points, dont cinq filets, en 25 affrontements cette année.

Un autre représentant de la Belle Province s’est également mis en évidence pour les Ducks. La recrue Kevin Roy a inscrit son deuxième filet en carrière tout en récoltant une mention d’aide.

Les visiteurs menaient par trois buts lorsque Kyle Brodziak a marqué les deux filets des Blues. Il a enfilé l’aiguille une première fois avec moins de quatre minutes à faire à la rencontre.

John Gibson a malgré tout repoussé 37 des 39 rondelles dirigées vers lui dans la victoire.

Jake Allen a quant à lui réalisé 27 arrêts devant la cage des favoris locaux.

Patrik Berglund prenait part à un premier match cette saison. Il s’était disloqué le coude gauche lors d’une séance d’entraînement estival.