Serge Beausoleil à l’aube de son 500e match en carrière

À l’aube de son 500e match en carrière derrière le banc de l’Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil ressent toujours autant de passion pour son métier d’entraîneur-chef dans la LHJMQ. Le professeur d’histoire avoue tout de même qu’il écouterait volontiers une offre provenant d’une équipe professionnelle si l’occasion se présentait à lui.

Or, Beausoleil n’en fait pas une obsession. Sa vie familiale le comble pleinement et il ne se dit pas prêt à tout sacrifier pour gravir les échelons et accéder éventuellement aux circuits majeurs.

«On n’est plus dans les années 80 ou 90 lorsque tu pouvais passer directement à la LNH à partir du junior», estime le pilote de l’Océanic. «Ça passe très souvent aujourd’hui par l’équipe canadienne junior et je ne suis prêt à appliquer sur le poste, qui demande 12 mois de travail intensif. J’ai une blonde extraordinaire qui me permet d’occuper les deux postes (directeur-gérant et entraîneur-chef) à Rimouski et je vis très bien avec cela. Ce n’est pas sexy, mais je suis heureux d’aller travailler le matin.»

Fier de son autre famille

L’ancien du Blizzard du Séminaire St-François dans le midget AAA atteindra le plateau des 500 parties dirigées, incluant celles en séries éliminatoires et à la Coupe Memorial, ce samedi alors que l’Océanic affrontera les Cataractes à Shawinigan. Humble dans les circonstances, Serge Beausoleil se dit surtout fier de vivre cette étape de sa carrière avec la même organisation.

«Cette équipe-là est mon accomplissement. Elle n’a jamais été un tremplin pour aller ailleurs. Je serais fou de ne pas étudier une offre mirobolante si elle venait à moi, mais j’ai tellement de plaisir à diriger ce groupe de joueurs prometteurs. Notre équipe est l’une des meilleures du circuit et je veux l’améliorer», indique Beausoleil.

Entre-temps, il guidera l’Océanic dans une 499e rencontre vendredi soir contre les Voltigeurs à Drummondville.