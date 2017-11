Pierrick Dubé au camp de l'équipe française

Si l’attaquant Pierrick Dubé a dû ronger son frein depuis le début de la saison chez les Remparts de Québec, il s’apprête à vivre une expérience qui fera l’envie de ses coéquipiers. Dubé participera au camp de sélection de l’équipe nationale française des moins de 18 ans du 11 au 17 décembre, à Cergy, en banlieue de Paris.

Ignoré par Hockey Canada lors du plus récent Défi mondial des moins de 17 ans, Dubé a choisi de tenter sa chance avec la formation du pays qui l’a vu grandir jusqu’à ce qu’il déménage au Québec vers l’âge de 13 ans. Ce retour dans l’Hexagone lui permettra aussi de renouer avec sa mère, qui réside à Lyon.

«Quand je n’ai pas été pris pour les U17, c’est là que je me suis dit que ce serait mieux d’aller jouer pour l’équipe de France. Je ne connais pas du tout le calibre. D’après ce qu’on m’a dit, ça s’est beaucoup amélioré depuis que je suis parti, alors j’ai hâte de voir», a confié la recrue de 16 ans en entrevue téléphonique au Journal de Québec.

Occasion en or

L’entraîneur-chef des Remparts, Philippe Boucher, n’a pas hésité une seconde à prêter son protégé à la veille du congé de Noël. Dubé, qui n’a disputé que 10 rencontres cette saison, ratera ainsi l’aller-retour à Sherbrooke du 9 décembre ainsi que le premier voyage en Abitibi.

«C’est un moment moins chargé pour nous et il va pouvoir voir sa mère, ce sont des conditions gagnantes. Ça va lui donner beaucoup d’expérience et lui permettre de se faire connaître là-bas. C’est unique.

«Évidemment, s’il joue avec nous et qu’on est en séries en avril, il ne pourra aller [au Championnat du monde].»

À savoir si son joueur poursuivra l’aventure dans la LHJMQ au retour de la pause de Noël, Boucher a été prudent.

«On veut être à 13 attaquants après Noël, et s’il en fait partie, il va jouer», a-t-il juré.

En mission

Même si son statut d’étranger aux yeux de ses futurs partenaires laisse croire que Dubé sera dans une classe à part, le produit du Blizzard du Séminaire Saint-François entend garder la tête froide lors de son séjour en France. Au total, 23 patineurs ont été invités à ce camp. Les Bleus disputeront trois matchs préparatoires contre la Norvège.

«Ce sera un environnement totalement différent. Ce ne sera pas le niveau d’Équipe Canada, mais je ne vais prendre rien pour acquis et je vais jouer comme j’en suis capable. Je ne vais pas me dire que ça va être facile parce que je joue avec les Remparts. Je vais travailler et tout faire pour être le meilleur», a assuré le principal intéressé.

Pour la sélection tricolore, il s’agira d’une première participation au Championnat du monde des moins de 18 ans qui aura lieu en Russie, en avril.