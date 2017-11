Mark Recchi garde de bons souvenirs de Montréal

Le Canadien de Montréal a rendu hommage à l’un de ses anciens porte-couleurs, Mark Recchi, avant le match de mercredi contre les Sénateurs d’Ottawa, lui qui a été intronisé au Temple de la renommée du hockey le 13 novembre à Toronto.

L’ancien attaquant a reçu une belle ovation avant d’effectuer la mise en jeu protocolaire. Il verra sa photo être ajoutée dans le vestiaire du Canadien en compagnie des 47 autres membres du Temple de la renommée, ainsi que dans l’anneau d’honneur qui se trouve dans les hauteurs du Centre Bell.

«J’ai vécu de très bons moments durant mes cinq saisons passées à Montréal, a raconté Recchi au Journal de Montréal. Je n’oublierai jamais mon arrivée ici, le 5 février 1995, lorsque les Flyers de Philadelphie m’ont échangé en retour d’Éric Desjardins, John LeClair et Gilbert Dionne. J’étais débarqué en ville en pleine tempête de neige et j’étais attendu de pied ferme par une horde de journalistes.»

«D’avoir eu la chance de jouer au Forum dans l’uniforme du Canadien a été magique, notamment lors de la soirée de clôture, lorsque la foule avait réservé une ovation monstre à Maurice Richard.»

Un seul regret

Auteur de 322 points, dont 120 buts, en 346 matchs avec le Canadien, Recchi n’a qu’un seul regret.

«Je suis l’un des 10 joueurs dans l’histoire de la Ligue nationale [LNH] à avoir remporté la coupe Stanley avec trois formations, soit les Penguins de Pittsburgh, les Hurricanes de la Caroline et les Bruins de Boston, mais rien ne m’aurait fait plus plaisir que d’en gagner une à Montréal. Ç’aurait été fou. »

Il était heureux de revoir Guy Lafleur, mercredi, au salon des Anciens.

«Je me souviens que lors de sa dernière participation au match des étoiles, en 1991, je lui avais remis la rondelle à la fin du match.»

L’aide de Jacques Martin

Recchi, qui a gardé contact avec son bon ami Saku Koivu, est aujourd’hui entraîneur adjoint avec les Penguins. Il a été embauché l’été dernier après avoir travaillé durant trois ans au développement des joueurs.

«J’aime bien ce boulot, a-t-il dit. Disons que c’est une forme de stress bien différente. Heureusement que je suis bien entouré à Pittsburgh. Jacques Martin m’aide beaucoup. Il possède une si vaste expérience. J’apprends beaucoup en travaillant à ses côtés.»

«Le fait d’avoir joué dans la LNH durant plus de 20 saisons m’est fort utile. J’ai eu la chance de jouer sous les ordres de plusieurs types d’entraîneurs et j’essaie de me servir de ce que j’ai appris à leur contact.»

Recchi, qui est âgé de 49 ans, vient au 12e rang des meilleurs marqueurs de l’histoire de la LNH avec 1533 points en 1652 matchs en saison régulière.

L’ancien attaquant a terminé au premier rang des marqueurs du Canadien en 1994-1995 (saison écourtée par un conflit de travail), en 1997-1998 et en 1998-1999.