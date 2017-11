Manchester City: David Silva prolonge jusqu'en 2020

Le meneur international espagnol David Silva a prolongé d'un an son contrat avec Manchester City où il est désormais lié jusqu'en 2020, a annoncé jeudi le leader de Premier League.

«Je suis très heureux de lier mon futur à City», s'est félicité le joueur de 31 ans, arrivé à Manchester en 2010 en provenance du club espagnol de Valence.

«Je suis incroyablement fier de ce que j'ai accompli à City lors de ces sept saisons et demie et sous la houlette de Pep Guardiola. Je crois que nous sommes très bien placés pour remporter cette saison et les suivantes des nouveaux trophées.»

«Cette annonce nous réjouit, a commenté le directeur sportif mancunien Txiki Begiristain. David n'a pas seulement été essentiel dans nos succès ces dernières années, il reste l'un des joueurs clé de l'équipe. Il montre de nouveau cette saison qu'il est le meilleur milieu créatif en Angleterre et il sera décisif dans le futur pour aider au développement de nos jeunes joueurs.»

Avec les Citizens, l'international espagnol (118 sél. et 35 buts) a notamment décroché deux titres de champion d'Angleterre, deux Coupes de la Ligue et une Coupe d'Angleterre.

Cette saison, le gaucher a inscrit un but et surtout délivré 10 passes décisives.