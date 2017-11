Voici un survol de toutes les activités du mercredi 29 novembre dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS DE MERCREDI (équipes locales en majuscules)

BOSTON 3, Tampa Bay 2

MONTREAL 2, Ottawa 1

Anaheim 3, ST. LOUIS 2

COLORADO 3, Winnipeg 2 (OT)

Price mène les Canadiens à une troisième victoire d’affilée

Carey Price a repoussé 27 lancers pour permettre aux Canadiens de l’emporter contre les Sénateurs à quelques semaines de la Classique100 Scotiabank, qui sera disputée à l’extérieur le 16 décembre prochain au Parc Lansdowne d’Ottawa.

*Price a savouré la victoire à chacun de ses trois départs depuis son retour d’une blessure au bas du corps le 25 novembre (3-0-0) en allouant un but ou moins. Lorsqu’il alloue moins de deux filets à l’adversaire, la fiche du numéro 31 est de 150-7-4.

*Jonathan Drouin a marqué le huitième but sur un lancer de punition alloué dans la ligue cette saison (19 tentatives). Il s’agissait d’une première dans sa carrière (189 parties jouées) et il est le premier porte-couleurs des Canadiens à faire mouche sur un tir de pénalité depuis Dale Weise (13 novembre 2014).

MacKinnon soulève l’Avalanche en prolongation

Nathan MacKinnon (un but, une aide) a inscrit son deuxième but en prolongation (quatrième de sa carrière) pour permettre à l’Avalanche de porter sa fiche à 8-2-1 à domicile. Ils ne sont plus qu’à cinq gains d’égaler leur total de l’an dernier au Pepsi Center (13-26-2).

*MacKinnon, qui menait ses coéquipiers au chapitre des aides (37) et des points (53) lors de la précédente campagne, trône au sommet de l’Avalanche avec huit buts et 20 aides en 23 matchs. Il revendique deux buts et huit points lors de ses cinq dernières sorties.

Parmi les matchs du jour au programme, les Canadiens rendent visite aux Red Wings et les Maple Leafs sont de passage à Edmonton, match présenté à TVA Sports dès 21h.