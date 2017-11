Les Devils acquièrent Vatanen

Les Devils du New Jersey ont acquis le défenseur Sami Vatanen et un choix conditionnel de troisième ronde en 2019 ou en 2020, jeudi, en retour des attaquants Adam Henrique et Joseph Blandisi, ainsi que d’une sélection de troisième tour en 2018.

Vatanen, 26 ans, détient un contrat valide jusqu’à la saison 2019-2020. Son salaire compte en moyenne pour 4,875 millions $ sur la masse salariale. Il a raté les neuf premiers matchs de la présente saison, car il se rétablissait toujours d’une opération à l’épaule subie pendant l’été.

Il a récolté un but et trois mentions d’aide en 15 sorties en 2017-2018.

«En faisant l’acquisition de Sami, nous mettons la main sur un défenseur droitier capable de jouer dans toutes les situations», a indiqué le directeur général des Devils, Ray Shero, au site NHL.com.

Henrique, pour sa part, a été repêché par les Devils en 2008. En huit saisons au New Jersey, il a amassé 257 points (122 buts et 135 aides) en 455 parties. Il deviendra joueur autonome au terme de la saison 2018-2019. Il empoche 4 millions $ par année.

Blandisi, un choix de sixième ronde en 2012, n’a pas enfilé l’uniforme des Devils cette saison. Il a disputé 68 rencontres en carrière dans la Ligue nationale.