Les Canadiens échangent Peter Holland

Le Canadien de Montréal a acquis jeudi l’attaquant Adam Cracknell des Rangers de New York, cédant en retour le joueur d’avant Peter Holland.

L’organisation du Tricolore a précisé que Cracknell se rapportera au Rocket de Laval, son club-école dans la Ligue américaine de hockey.

Le natif de Prince Albert, en Saskatchewan, a passé la majorité de la saison avec le Wolfpack de Hartford, filiale des «Blueshirts», avec il a inscrit deux buts et trois points. Il a présenté un différentiel de -5 et purgé six minutes de punition en 15 matchs. L'ailier droit de 32 ans a également pris part à quatre rencontres avec les Rangers, n’obtenant aucun point.

De son côté, Holland a totalisé huit buts et 10 mentions d'aide pour un total de 18 points en 20 parties avec le Rocket. Il s'était joint au Tricolore en juillet dernier à titre de joueur autonome.