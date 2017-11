Les Blue Bombers s’entendent avec Justin Medlock

Les Blue Bombers de Winnipeg ont accordé une prolongation de contrat d’un an au botteur Justin Medlock, a annoncé l’équipe jeudi.

Le Californien a disputé les deux dernières campagnes au Manitoba après des passages chez les Argonauts de Toronto et les Tiger-Cats de Hamilton.

Ayant envisagé de prendre sa retraite au terme de la plus récente saison, il a été le joueur le plus productif à sa position dans la Ligue canadienne de football (LCF) en 2017 avec 56 placements. Il n’a toutefois converti que 80 % de ses tentatives, le deuxième taux le plus bas de sa carrière.

En 2016, il avait réussi 88,2 % de ses placements.