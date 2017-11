Le CH y va pour quatre

La semaine chargée des Canadiens de Montréal se poursuit alors qu’ils disputent un deuxième match en 24 heures. Cette fois, ils ont sont attendus de pied ferme au Little Caesar’s Arena de Detroit pour y affronter les Red Wings.

Le Bleu-blanc-rouge (11-12-3) plane sur une séquence de trois victoires consécutives qui coïncide avec le retour du gardien Carey Price d’une blessure au bas du corps.

L’homme masqué a battu les Sabres de Buffalo, les Blue Jackets de Columbus et les Sénateurs d’Ottawa, mercredi soir. Il n’a pas alloué plus d’un but à l’adversaire pendant cette période, stoppant 100 des 102 tirs dirigés vers lui depuis qu’il a repris le collier.

Il reste à confirmer si Price entreprendra son quatrième départ de suite.

CH – Red Wings : Deux matchs en trois soirs

Ce soir mettra en scène la première de deux confrontations en trois jours prévues entre les deux rivaux, qui s’affronteront au Centre Bell samedi soir.

Pour revenir à Detroit (10-10-5), que Montréal a rejoint au troisième rang du classement de la section Atlantique la veille (25 points), le CH a remporté trois des cinq derniers duels.

Les Red Wings n’ont que trois victoires à leurs 10 derniers matchs (3-3-4).

Une victoire des Canadiens leur permettrait de prendre le troisième rang à part entière, un point devant les Bruins de Boston (26 points), qui détiennent deux matchs en main.

Depuis le début du calendrier, les Canadiens ont entrepris quatre de leurs 14 séries de deux matchs en 24h au programme cette saison. Ils ont deux gains et trois défaites au match initial (2-3-0) puis trois revers en quatre occasions le lendemain (1-2-1).

En feu, Drouin ratera le match

L’attaquant Jonathan Drouin a offert une belle performance face aux Sénateurs mercredi, en inscrivant son cinquième but de la saison sur un lancer de punition.

Il ne sera toutefois pas de la rencontre, lui qui n'a même pas fait le voyage en raison d'une blessure mineure au bas du corps.

Le Québécois vient d’amasser quatre points à ses trois derniers affrontements au centre d’Alex Galchenyuk et Paul Byron.

Le défenseur Shea Weber a pour sa part accompagné l’équipe à Detroit, mais sa présence n’est pas confirmée, lui qui est aux prises avec une blessure au bas du corps. Il est le meilleur pointeur des Montréalais face aux «Wings» avec 15 buts et autant d’aides en 55 matchs.

La prochaine victoire de l’entraîneur-chef Claude Julien sera sa 100e avec la Sainte-Flanelle.