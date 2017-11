Jim Johnson s’en va chez les Angels

Les Angels de Los Angeles ont acquis jeudi le releveur Jim Johnson des Braves d’Atlanta, cédant en retour l’artilleur Justin Kelly.

Johnson a conservé une fiche de 2-6 et une moyenne de points mérités de 3,06, la saison passée. Le droitier a réalisé 20 sauvetages, lui qui a alloué 20 buts sur balles et retiré 68 frappeurs au bâton en 64 manches et deux tiers.

L’ancien des Orioles de Baltimore, des Athletics d’Oakland, des Tigers de Detroit et des Dodgers de Los Angeles a préservé 154 parties dans le baseball majeur. Il a dominé les grandes ligues avec 51 sauvetages en 2012 et 50 autres l’année suivante.

De son côté, Kelly a évolué avec plusieurs équipes mineures, jouant notamment pour le club AAA de Salt Lake City dans la Pacific Coast League.