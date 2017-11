«J’étais vraiment stressé» - Drouin

Jonathan Drouin a décrit ce qu’il ressentait avant de s’élancer devant Mike Condon pour un tir de pénalité en deuxième période.

«J’étais vraiment stressé. Il y avait tellement de bruit. Tu rêves à ce type de moment. C’était mon premier tir de punition en carrière. Je suis heureux de marquer ici. J’étais bien plus nerveux que lors d’un tir de barrage.

«Tu ne t’attends pas à un tir de punition durant un match, c’est rare. J’avais deux options en tête avant de partir. J’ai fait le bon choix. J’ai décidé de décocher un tir en regardant la position du gardien, j’ai vu un petit trou.»

Les Sénateurs ont terminé la rencontre avec 28 tirs vers Carey Price. Mais les coéquipiers de Price ont terminé le match avec 27 tirs bloqués.

«Nous devons mieux protéger notre gardien. Nous avons donné trop de tirs et nous avons permis à trop d’attaquants de s’installer dans le cercle pour cacher notre gardien. Comme ailiers, nous devons nous placer dans les trajectoires des tirs. C’est toujours un bon signe quand tu bloques autant de tirs. Nous voulions nous sacrifier.» - Andrew Shaw

Karl Alzner a offert une très bonne note à David Schlemko pour son premier match cette saison avec le CH.

«C’est impressionnant de voir à quel point il a bien joué après une aussi longue absence. Je le connaissais depuis quelques années et je savais qu’il avait du talent. Il est calme et il transporte bien la rondelle. Il aidera l'équipe.»

Schlemko... enfin !

Le match de mercredi a marqué les débuts officiels de David Schlemko dans l’uniforme du Canadien. Le défenseur albertain de 30 ans, acquis des Golden Nights de Vegas, avait subi une blessure à la main droite au camp d’entraînement de l’équipe, nécessitant une intervention chirurgicale.

Peu utilisé (à peine six minutes) contre les Blue Jackets de Columbus deux jours plus tôt, Victor Mete lui a laissé sa place dans la formation. Quant à Shea Weber, blessé au bas du corps, il a raté mercredi une cinquième rencontre de suite, quoiqu’il a accompagné l’équipe à Detroit en prévision de l’affrontement de jeudi soir face aux Red Wings. Schlemko a joué mercredi pendant 15 min 54 s et dirigé deux tirs vers le filet des Sénateurs.

Le 51e à porter le numéro 21

Parlant de Schlemko, il est devenu mercredi le 51e joueur à choisir le numéro 21 dans l’histoire du CH. Parmi ceux qui l’ont porté, on note Guy Carbonneau (de 1982 à 1994), Doug Jarvis (1975 à 1982) et Gilles Tremblay (1960 à 1968).

Dwight King avait été le dernier à l’avoir utilisé pendant son court séjour d’une vingtaine de matchs l’an dernier. Schlemko devient par ailleurs le 890e joueur à disputer au moins un match dans l’uniforme du Canadien en saison régulière.

Plus de huit minutes sans arrêt

Fait plutôt rare, la première période a donné lieu à une séquence de 8 minutes et 34 secondes sans arrêt de jeu.

Une belle ovation

Quelque deux semaines après son intronisation au Panthéon du hockey, Mark Recchi a été invité à effectuer la mise en jeu protocolaire mercredi. L’ancien attaquant du Canadien, pour lequel il a disputé 428 matchs en saison régulière (de 1994 à 1999), a reçu une belle ovation des amateurs présents au Centre Bell.

Recchi est l’un des 10 joueurs dans l’histoire de la LNH à avoir remporté la coupe Stanley avec trois équipes, soit Pittsburgh, Caroline et Boston.

Premier départ

Mike Condon en était à son tout premier départ contre son ancienne équipe hier. Le gardien des Sénateurs avait affronté le Canadien dans la cuisante défaite des siens, 8 à 3, le 30 octobre, mais c’était en relève à Craig Anderson en troisième période, où il avait accordé deux buts.