Fantasy Football: recommandations pour la 13e semaine de la NFL

Mais pour l’amour du ciel, qu’est-ce que les porteurs d’eau mettent dans les bouteilles de Gatorade destinées aux joueurs de la NFL ?

Après le combat Green-Ramsey, on a eu droit dimanche à une scène digne des combats de lutte présentés dans un sous-sol miteux, quand Michael Crabtree et Aqib Talib en sont venus aux coups.

D’ailleurs, avec la sévère commotion cérébrale subie par Amari Cooper et la suspension de deux matchs de Crabtree, certains receveurs des Raiders peuvent devenir alléchants pour vous chez les joueurs autonomes.

On pense notamment à Cordarrelle Patterson et Seth Roberts, qui pourraient très bien tirer leur épingle du jeu.

Maintenant, on vous en supplie, si vous perdez votre affrontement fantasy ce week-end, ne faites pas comme ces têtes brûlées et allez-y d’une décision raisonnable : lancez votre manette sur le mur, à la place!

C’est une blague, ce n’est pas vrai, contrairement au bon vieux Sean Payton, nous n'encouragerons jamais le recours à la violence.

Afin de rester zen et pour vous aider à vous qualifier pour les séries éliminatoires, puisqu’il s’agit pour plusieurs de la dernière semaine de saison régulière, nous avons à nouveau concocté nos prédictions de la semaine!

Cinq machines de la semaine :

1- Todd Gurley (LAR)

Il est de retour à son endroit de prédilection, dans les machines de la semaine. Gurley devrait avoir beaucoup de touches de ballon face aux Cardinals. On prend le pari qu’il devrait visiter la zone des buts plus d’une fois.

2- Antonio Brown (PIT)

Après un début de saison un peu lent, il est présentement en feu. Il semblait jouer à un autre sport dimanche soir dernier tellement aucun joueur adverse n’était capable de le couvrir. Ce n’est sûrement pas Adam «Pacman» Jones qui réussira à le couvrir pour les Bengals.

3- Philip Rivers (LAC)

C’est novembre et les Chargers commencent à jouer du bon football. C’est un scénario auquel les Chargers nous ont habitués dans le passé. Rivers et sa passion pour le football auront de quoi divertir les 14 partisans de l’équipe présents au StubHub Center dimanche pour assister au massacre des Browns.

4- Robby Anderson (NYJ)

Une saison qui est bien au-delà des attentes pour le receveur des Jets. Il devrait connaître un fort match contre la tertiaire de Kansas City. Les Chiefs semblent d’ailleurs s’ennuyer du maraudeur étoile Eric Berry autant que de leur début de saison.

5- Alvin Kamara (N-O)

Il joue simplement du gros football et a au moins un touché dans quatre de ses cinq derniers matchs. Les Panthers sont bons contre le sol, mais une bonne partie de cette attention sera centrée sur l’autre porteur des Saints, Mark Ingram. Cela devrait profiter à Alvin, qui va à nouveau démontrer sa polyvalence en participant activement aux jeux aériens de l’équipe.

Quarts-arrière :

Les incontournables

1- Ben Roethlisberger (PIT)

Le gros quart-arrière semble finalement jouer à la hauteur de son talent. L’attaque des Steelers est redevenue redoutable et même si la défensive aérienne des Bengals est dans le top 10 des plus avares contre la passe, «Big Ben» fera le boulot.

2- Drew Brees (N-O)

La défensive des Panthers est solide, mais Drew Brees à la maison, c’est comme enfiler son meilleur coton ouaté. Tu ne sortirais peut-être pas avec en public, mais maudit que tu es bien dedans.

3- Jared Goff (LAR)

Il affronte la huitième pire défensive aérienne, celle des Cardinals et même en l’absence de Robert Woods la semaine dernière, il a été très solide. Il est quand même sécuritaire de placer de l’argent sur une bonne performance de Goff dans le désert de l’Arizona.

4- Carson Wentz (PHI)

En temps normal, Wentz serait probablement dans les indésirables cette semaine avec une visite à Seattle. Cependant, la défensive des Seahawks n’est plus la même avec des blessures importantes à des joueurs clés. On ne le mettra plus dans cette catégorie quand il nous prouvera le contraire, ce qui n’a pas encore été le cas cette année.

5- Brett Hundley (GB)

Vous ne pouvez pas dire que vos experts sont conservateurs avec ce choix. Le jeune quart-arrière des Packers nous a impressionnés contre les Steelers et semble trouver ses repères comme pivot. Le fait qu’il affronte Tampa Bay aide aussi, une équipe incapable d’arrêter l’attaque aérienne d’une école secondaire.

Les indésirables

1- Jacoby Brissett (IND)

Il affronte les Jaguars et toutes les attaques aériennes se sont buté le nez au mur contre eux cette saison. Brissett est aussi le quart-arrière qui s’est fait frapper le plus sévèrement cette saison. Il serait d’ailleurs plus prudent pour lui de jouer ce match dans une grosse bulle de plastique. Vos experts ont officiellement peur pour sa vie.

2- Dak Prescott (DAL)

Prescott est l’exemple parfait d’un quart-arrière qui se retrouve derrière une ligne à l’attaque qui ne joue pas bien. Le front défensif des Redskins est capable de mettre beaucoup de pression sur le quart-arrière adverse. Ce sera une autre journée d’apprentissage pour Prescott et son attaque. D’ailleurs, quelqu’un peut-il dire à Jason Garrett qu’il est possible de varier les formations et de bouger en attaque? Il ne semble pas avoir reçu le mémo.

3- Trevor Siemian (DEN)

Il affronte les Dolphins et la sixième pire défensive aérienne. Cela semble alléchant, au premier coup d'oeil. À moins que les Broncos changent de cahier de jeux en l’espace d’une semaine, ce qui ne devrait pas arriver, Siemian devrait connaître un match très difficile. Les Broncos sont prévisibles et cela aide grandement les défensives adverses.

4- Matthew Stafford (DET)

L'attaque des Ravens serait capable d’endormir n’importe quel insomniaque. En défensive, c’est une autre histoire. La deuxième meilleure défense aérienne performera comme à son habitude à la maison face à Stafford, Tate, Jones fils et compagnie.

5- Russell Wilson (SEA)

Il n’aura pas souvent le ballon face aux Eagles durant le week-end. Sa ligne à l’attaque n’a pas les outils pour contenir la ligne défensive de Philadelphie. À moins que la NFL décide de changer ses règlements pour du flag-football, Wilson aura un match difficile.

Receveurs :

Les incontournables

1- Keenan Allen (LAC)

Alerte! Alerte! Ce joueur est en feu! Contactez votre service 9-1-1. Les Browns en feront les frais.

2- Julio Jones (ATL)

Est-ce qu’on vient de retrouver le bon vieux Julio avec sa performance étincelante de la semaine dernière? La réponse est oui et même si les Vikings sont très bons en défensive, Jones est simplement intouchable quand il entre en transe.

3- Davante Adams (GB)

Il semble y avoir une belle chimie entre son quart-arrière et lui. Cette belle chimie se fait d’ailleurs au détriment de Jordy Nelson. Le fait de jouer à domicile contre la défensive digne d’un fromage gruyère des Buccaneers aidera aussi.

4- A.J. Green (CIN)

Il a souvent été solide contre les Steelers dans le passé. On pense qu’il y aura assez de chaleur sur les bancs chauffants des Bengals pour l’inspirer. Comme tous bons rivaux de division, il n'aime pas les hommes en jaune et noir et voudra très certainement les battre.

5- Alshon Jeffery (PHI)

Il représente tout un défi en temps normal, mais avec l’absence de Richard Sherman, la tâche sera trop grande pour les Seahawks. L’attaque aérienne des Eagles est une Jet F1 et même à Seattle, elle devrait continuer de voyager à la vitesse du son.

Les indésirables

1- Dez Bryant (DAL)

On l’a épargné souvent, mais cette semaine, ça fera. Sa saison de misère va se poursuivre avec cette confrontation face à Josh Norman. Il n’a aucun match de plus de 100 verges cette année et il a franchi une seule fois la barre des 75 verges. Ce n’est pas digne de son talent.

2- T.Y. Hilton (IND)

Vous avez certainement une dépression saisonnière si vous voulez le faire jouer face à Jacksonville ce week-end. Il aura un match difficile face à la très solide tertiaire des Jaguars.

3- Doug Baldwin (SEA)

Il semble avoir disparu lors des deux dernières semaines. Il joue souvent du bon football à Seattle, mais la défensive des Eagles va mettre trop de pression sur Wilson et il va manquer de temps pour trouver son receveur.

4- Sammy Watkins (LAR)

Il a la tâche de jouer contre le demi de coin Patrick Peterson. Watkins n’est pas assez dominant pour connaître un gros match contre l’un des trois meilleurs joueurs à sa position de la NFL. S’il compte un touché, on vous donne la permission d’aller chercher un billet de loterie.

5- Stefon Diggs (MIN)

La vérité est qu’il n’est pas le même depuis son retour de blessure et qu’il s’est fait éclipser par Adam Thielen comme receveur numéro 1 des Vikings. Une visite à Atlanta n’est pas de tout repos non plus. Bref, une autre journée difficile pour Diggs.

Demis offensifs :

Les incontournables

1- LeSean McCoy (BUF)

La défensive des Patriots joue encore une fois du football inspiré. Cependant, les Bills vont imposer l’attaque au sol et Shady McCoy va connaître autant de succès que l’attaque terrestre des Mustangs face au Rouge et Or. Non, quand même pas, mais ça sera une performance très acceptable.

2- Samaje Perine (WSH)

Maintenant seul au monde dans le champ arrière des Redskins, Perine pourrait encore une fois s’avérer un des porteurs les plus payants cette semaine. Sans Sean Lee, Dallas aura encore une fois beaucoup de misère à arrêter le jeu au sol.

3- Christian McCaffrey (CAR)

La recrue des Panthers pourrait bien être le plus grand mal des Saints ce dimanche dans un match qui s’annonce fort excitant. La plus grande faiblesse de La Nouvelle-Orléans est au niveau des secondeurs et l’ancien de Stanford devrait en tirer profit.

4- Rex Burkhead (N-A)

Comme les Patriots ont semblé écarter Mike Gillislee de l’équation, Burkhead se sépare les jeux au sol avec Dion Lewis. On croit qu’il est celui qui pourrait obtenir des majeurs dans un match qui s’annonce physique dans le froid de Buffalo.

5- Jordan Howard (CHI)

Après une semaine désastreuse, Howard devrait rebondir contre le terrible front des 49ers, qui est celui qui a le plus accordé de points à des porteurs de ballon cette année. On parle ici d’une possibilité de plusieurs touchés et d’un total de verges dans les trois chiffres.

Les indésirables

1- Carlos Hyde (SF)

Quel gaspillage de talent qu’est Hyde à San Francisco. Sans ligne offensive pour l’aider, il semble aussi bon que le plat de lasagne dans un buffet chinois. Le gros front défensif des Bears le fera mal paraître une fois de plus cette saison.

2- Kareem Hunt (KC)

Un constat nous a sauté au visage cette semaine : ce qu’on a été tendre avec l’offensive des Chiefs dernièrement! Plus la saison avance, plus les équipes adverses réussissent à bien se préparer contre le marchand de vitesse, qui ne semble plus avoir de réponse. Le front des Jets est composé de plusieurs mécréants, ce qui va affecter directement la production de Hunt.

3- Frank Gore (IND)

Un monsieur un peu âgé, contre une défensive ayant le couteau entre les dents, dans la chaleur et l’humidité de la Floride : on espère que les Colts amèneront plusieurs caisses d'Antiphlogistine à Jacksonville dimanche.

4- Latavius Murray (MIN)

On lui a souvent fait confiance à la porte des buts dans les dernières semaines, mais on croit que si les Vikings veulent marquer contre Atlanta, ils devront le faire par la passe. C’est souvent ce genre de touché sur une ou deux verges qui a rendu Murray payant en fantasy, mais ce ne sera pas le cas cette semaine.

5- Ameer Abdullah (DET)

Lamar Miller et Alfred Blue ont cumulé 76 verges à deux lundi dernier contre les Ravens. Le duo Abdullah-Riddick devrait donc aussi être réduit au silence par les hommes en mauve. On ne croit pas que les porteurs des Lions arriveront à franchir la zone des buts au M&T Bank Stadium.

Ailiers rapprochés :

Les incontournables

1- Rob Gronkowski (N-A)

En santé, Rob Gronkowski est l’une des valeurs les plus sûres de la NFL. C’est comme prendre deux oeufs-bacon dans un restaurant déjeuner : il n’y a aucune chance d’être déçu.

2- Jimmy Graham (SEA)

Les Seahawks semblent enfin s’être décidés à utiliser adéquatement leur gros ailier rapproché. Aller à la guerre avec une fourchette quand tu possèdes une arme de pointe, ça donne difficilement de bons résultats. Si les Seahawks souhaitent battre les Eagles, ils devront exploiter l’ancien joueur de basket.

3- Ricky Seals-Jones (ARZ)

Blaine Gabbert, qui a maintenant les rênes de l’offensive des Cardinals, semble grandement apprécier la recrue tout droit sortie de Texas A&M. À peine utilisé en début d’année, Seals-Jones est devenu l’une des cibles favorites de l’ancien pivot des Jaguars.

Les indésirables

1- Jesse James (PIT)

Antonio Brown, Martavis Bryant, Juju Smith-Schuster, Eli Rogers : les bons receveurs sont trop nombreux à Pittsburgh pour perdre son temps avec un ailier rapproché. Même si son nom est spectaculaire, ses statistiques le sont beaucoup moins.

2- Eric Ebron (DET)

On s’explique mal l’année difficile d’Eric Ebron, qui a pourtant tout pour réussir dans la NFL. Une chose est sûre : il n’est plus l'ailier rapproché payant qu’il a été l’an dernier. Vous pouvez très certainement remettre en question sa place dans votre équipe.

3- Ben Watson (BAL)

Son quart-arrière est Joe Flacco. On ne croit pas devoir ajouter d'autres arguments pour vous convaincre.

Toutes positions confondues :

1- Jimmy Garoppolo (SF)

L’ancien Patriot a démontré de belles choses contre les Seahawks la semaine dernière. Des partisans des Niners, pas les plus illuminés, ont célébré la blessure de C.J. Beathard au Levi’s Stadium la semaine dernière. On voit ici tout le désespoir dans cette équipe. Garoppolo pourra-t-il voguer dans un bateau troué?

2- Leonard Fournette (JAX)

Il a avoué aux médias de la Floride qu’il jouerait le reste de la saison avec une blessure à la hanche. Soyons honnêtes, la recrue n’a pas le même impact quand elle joue sur une jambe. Malgré un affrontement alléchant contre les Colts, sa présence est à reconsidérer.

3- Josh Gordon (CLE)

Gordon devrait effectuer un retour au jeu dimanche et Hue Jackson a dit vouloir l’exploiter au maximum. Sera-t-il rouillé ? Aura-t-il encore autant de vitesse? Sera-t-il sur la même longueur d’onde que Dehson Kizer? Plein de questions «pot» faciles à répondre.

4- La défensive des Raiders d'Oakland

La défensive de Jack Del Rio a été atroce cette année, mais comme le très brillant Ben McAdoo a nommé Geno Smith comme quart partant, il serait vraiment surprenant qu'elle ne fasse pas une bonne quantité de points. Comme elle est disponible dans bien des ligues, elle peut représente un bon plan B.

Défense :

Les incontournables

1- Jaguars de Jacksonville

À domicile, la formation de Doug Marrone a été intraitable. Brissett se fera encore brasser, T.Y. Hilton sera réduit au silence, et les porteurs de ballon ne pourront que courir vers l’avion pour prendre le vol de retour vers l’Indiana après la défaite.

2- Chargers de Los Angeles

Si les Chargers pouvaient jouer toute la saison comme ils jouent en fin de calendrier, ils seraient en séries année après année. Or, avec des si, on fait de Blair Walsh un botteur (c’est bien ça l’expression?). Contre un quart recrue, Joey Bosa et les siens vont créer plusieurs revirements et être très payants.

3- Broncos de Denver

La saison misérable des Dolphins risque de se poursuivre dimanche à South Beach. Même en l’absence d’Aqib Talib, la formation du Colorado devrait intercepter Matt Moore ou Jay Cutler (quelle importance, au fond) à plus d’une reprise. On se lance même en disant qu’ils vont réaliser un bon vieux «pick 6».

Les indésirables

1- Panthers de la Caroline

On regarde les trois équipes que nous avons mises dans cette catégorie et on a le vertige... Drew Brees sait si bien gérer le cadran dans les matchs importants, que la défensive des Panthers risque d’être surtaxée. De plus, l’ambiance du Dôme devrait donner le vent dans les voiles aux Saints.

2- Seahawks de Seattle

La Legion of Boom serait sur le point d’être rebaptisé la Legion of Earl Thomas. Sans Chancellor et Sherman, les Hawks vont manquer d’outils pour arrêter la machine offensive des Eagles. Si Wentz y va à nouveau d’une énorme performance, il prendra une sérieuse option sur le titre de joueur par excellence dans la NFL cette année.

3- Vikings du Minnesota

Un autre choix pas du tout audacieux de vos experts... Julio Jones semble enfin avoir retrouvé son étincelle, et c’est vraiment de mauvais augure. Il n’aura probablement pas encore un match de 253 verges, mais il pourrait du moins faire très mal au Minnesota. La pression devra impérativement se rendre à Matt Ryan si les Vikings veulent nous faire mentir.