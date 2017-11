La carrière de Derek Dorsett est compromise

L’attaquant des Canucks de Vancouver Derek Dorsett ne reviendra vraisemblablement plus au jeu en raison d’une blessure sérieuse au dos.

Dans un communiqué diffusé jeudi, l’organisation de la Colombie-Britannique a indiqué que ses médecins avaient informé le hockeyeur de 30 ans des risques reliés à un retour à la compétition. Le joueur d’avant a amorcé un processus de rééducation à la suite d’une opération pour faire traiter une hernie discale en décembre 2016.

Son état a bien progressé et il a même reçu l’autorisation de jouer à nouveau au début de la campagne, mais récemment, des symptômes sont apparus, car Dorsett a ressenti des raideurs au cou et au dos. Conséquemment, sa présence au sein de la formation des Canucks est compromise.

«Je suis dévasté par cette nouvelle, ça prendra beaucoup de temps pour digérer tout cela, a-t-il commenté sur le site internet de l’équipe. Même si c’est dur à avaler, le diagnostic est définitif et il n’y a pas de zone grise. Donc, je pourrai passer à autre chose. J’ai une jeune famille en santé et une longue vie remplie d’occasions est devant moi.»

«Tout ce que je peux dire maintenant, c’est que j’ai tout laissé sur la glace. J’ai donné mon cœur et mon âme aux équipes pour lesquelles j’ai joué. Je n’ai jamais reculé devant un défi et je suis fier de la manière dont j’ai performé. [...] Mais surtout, je suis heureux d’avoir réalisé mon rêve de jouer dans la Ligue nationale.»

Dorsett a disputé 515 matchs dans le circuit Bettman. En 10 saisons avec les Blue Jackets de Columbus, les Rangers de New York et les Canucks, il a inscrit 51 buts et 76 mentions d’aide pour 127 points.