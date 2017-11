Coupe Davis: Frank Dancevic nouveau capitaine du Canada

Tennis Canada a annoncé jeudi que Frank Dancevic avait été nommé capitaine de l’équipe canadienne de la Coupe Davis en remplacement de Martin Laurendeau, qui a délaissé ses fonctions pour se consacrer à son rôle d’entraîneur personnel de Denis Shapovalov.

Occupant le 361e rang mondial, Dancevic a fait ses débuts en Coupe Davis en tant que joueur en 2002. Depuis, il a accumulé une fiche de 18-22 en 26 présences au sein de l’équipe. Originaire de Niagara Falls et maintenant résident de La Prairie, il avait notamment battu l’Espagnol Marcel Granollers, alors classé 34e mondial, le battant 6-1, 6-2 et 6-2 dans une rencontre du premier tour du Groupe mondial en 2013.

«Ce sont assurément de grands souliers à chausser, puisque Martin a été un capitaine exceptionnel pour notre équipe. Personne ne le remplacera, a mentionné Dancevic dans un communiqué. C’est un honneur pour moi de prendre ce rôle puisque la Coupe Davis a toujours été une compétition spéciale et importante à mes yeux.

«Je connais bien tous les joueurs, ce qui sera un atout pour moi. C’est un défi de taille, mais j’ai une énorme confiance en cette équipe et j’ai déjà hâte à notre prochaine rencontre en février.»

Un calendrier trop chargé

Pour sa part, Laurendeau était capitaine depuis 2004, en plus d’avoir agi à titre d’entraîneur de l’équipe pendant 10 ans auparavant et d’avoir défendu les couleurs du Canada en tant que joueur de 1986 à 1993. Sous sa gouverne, le Canada compte une présence permanente du Groupe mondial depuis 2012 et une participation au carré d’as de la Coupe Davis en 2013.

«Représenter mon pays dans les différents rôles que j’ai joués au cours des 34 dernières années a été un réel honneur, a-t-il déclaré. La Coupe Davis est une compétition très intense et énergivore. Être capitaine de la Coupe Davis et un entraîneur à plein temps sur le circuit de l’ATP rendait mon calendrier trop chargé.

«J’ai donc décidé de donner à quelqu’un d’autre la chance de diriger notre équipe canadienne. Frank est l’un des joueurs qui possèdent le plus d’expérience à la Coupe Davis, ce qui lui servira assurément bien dans son nouveau rôle. Je suis ravi de remettre le flambeau à un ancien élève, surtout à celui avec qui j’ai partagé de nombreux souvenirs sur le terrain.»

«Martin a été un excellent capitaine. Il nous a menés à la demi-finale en 2013 et nous a aidés à croire que nous pourrions gagner cette compétition un jour. Peu de capitaines peuvent se vanter d’occuper ce poste depuis 15 ans», a de son côté dit l’Ontarien Milos Raonic.

Son compatriote Shapovalov a également été élogieux à l’égard de Laurendeau.

«J’aimerais remercier Martin de m’avoir choisi pour faire partie de l’équipe de la Coupe Davis lorsque j’avais 17 ans. Cette décision audacieuse m’a permis de réaliser mon rêve de représenter le Canada et son mentorat m’a donné la confiance nécessaire pour affronter les meilleurs joueurs sur le circuit de l’ATP.»

L’équipe canadienne affrontera la Croatie au premier tour du Groupe mondial, du 2 au 4 février 2018.