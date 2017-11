Brandon Davidson serait sur le marché

Le directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin, aurait envoyé un courriel à ses 30 homologues pour leur faire savoir que le défenseur Brandon Davidson est sur le marché des transactions.

C'est ce qu'a rapporté le réseau Sportsnet jeudi.

Davidson, qui a disputé 13 matchs cette saison, a été laissé de côté lors des trois dernières rencontres. Il a jusqu'ici récolté une aide et présenté un différentiel de -3.

Les Canadiens ont présentement un surplus de défenseurs alors qu'il y en a neuf avec la formation.

L'arrière de 26 ans avait été acquis des Oilers d'Edmonton la saison dernière en retour de l'attaquant David Desharnais.

With Davidson available, it’s most likely Victor Mete is with Habs at least until WJC camp opens.