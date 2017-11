Wilmer Cabrera espère écrire l’histoire avec le Dynamo

L’entraîneur-chef du Dynamo de Houston Wilmer Cabrera n’est pas dupe: il sait que les chances sont minces que son équipe parvienne à atteindre la finale de la Coupe MLS à l’issue du match de jeudi soir contre les Sounders, à Seattle.

«Si on se fie aux statistiques, on ne devrait même pas aller à Seattle, a ironisé Cabrera, cité sur le site web de la Major League Soccer (MLS). Nous devrions rester ici parce que selon les statistiques, ils n’ont pas perdu (au match aller) et ils sont très forts. Mais il faut écrire l’histoire chaque jour. Nous avons la chance d’écrire un nouveau chapitre dans nos vies et dans notre histoire. On va voir. On va essayer.»

Une victoire de 2-0 des Sounders à Houston lors du match aller rend la tâche très difficile pour le Dynamo. La formation texane devra inscrire au moins trois buts pour éliminer l’adversaire. Un gain de 2-0 du Dynamo provoquerait une prolongation.

Si Seattle marque une seule fois, le Dynamo devra obtenir quatre buts ou plus pour l’emporter, conséquence de la règle des buts marqués à l’étranger.

Plus agressifs sur le ballon

Face à cette situation, il va sans dire que Cabrera priera ses joueurs de faire preuve d’agressivité.

On désire donc que les Sounders soient «inconfortables avec le ballon», selon les mots utilisés par l’entraîneur.

«Nous avons besoin d’être un peu plus agressifs en essayant de mettre de la pression sur le ballon au lieu de relaxer parce que l’adversaire semble simplement vouloir bouger le ballon», a noté Cabrera.

«Les Sounders n’ont pas l’air de vouloir attaquer et soudainement ils changent de vitesse et quelqu’un fait une course. Nous sommes à l’affût de ça et nous pouvons les contenir en étant plus agressifs.»

Le Dynamo connaît effectivement mieux son adversaire, mais il est peut-être maintenant trop tard compte tenu du résultat du match aller de cette finale de l’Association de l’Ouest. C’est du moins ce que laissent croire les statistiques...