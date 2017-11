Un doublé pour Katerine Savard au Gala du sport universitaire québécois

Katerine Savard a réussi un doublé, mercredi, à la 32e édition du Gala du sport universitaire québécois.

La nageuse des Carabins de l'Université de Montréal a mis la main sur les bourses du mérite académique et du sport individuel. L’étudiante en enseignement au primaire a conservé une moyenne de 3,97 sur 4 et remporté une médaille de bronze au relais 4x200 m libre aux Jeux olympiques de Rio l’été dernier en plus de remporter sept médailles au championnat canadien universitaire présenté à Sherbrooke.

«Je suis surprise d’avoir gagné les deux prix, a-t-elle indiqué. Je suis une perfectionniste et j’ai de grandes attentes. Je suis fière d’avoir du succès dans les deux facettes.»

Si elle prend part au prochain championnat canadien universitaire, Savard est concentrée sur les Jeux du Commonwealth qui auront lieu en avril en Australie.

«Je suis la championne en titre au 100 m papillon et j’aimerais défendre mon titre, a-t-elle souligné. Le style libre m’offre différentes opportunités depuis quelques années. Au relais 4x200 m, nous avons gagné le bronze à Rio et les Américaines ne seront pas présentes au Commonwealth. Nous sommes très près des Australiennes. C’est réaliste de penser au podium et pourquoi ne pas se battre pour l’or. Quant aux prochains Jeux olympiques en 2020, je poursuis ma réflexion.»

Premier joueur de football des Carabins à se retrouver dans le top 8 académique au Canada, Louis-Mathieu Normandin a été honoré pour ses performances scolaires.

«J’accorde autant d’importance à l’école qu’au football, a souligné le demi inséré des Bleus. Il n’y a rien de garanti avec le football et ça prend un plan B. Je suis content de gagner ce prix si ça peut améliorer les préjugés voulant que les joueurs de football ne sont que des grosses brutes. Ça prend de bonnes connaissances cognitives pour jouer au football.»

Truc du chapeau des Martlets

Championnes canadiennes, les Martlets de McGill ont reçu le titre d’équipe féminine par excellence. Ryan Thorne a été choisi entraîneur par excellence et Alex Kiss-Rusk a remporté la bourse du mérite en sport d’équipe.

«Ce fut un honneur de ramener la bannière de championnes canadiennes au Québec après une aussi longue période, a mentionné Kiss-Rusk qui a été élue joueuse par excellence du championnat canadien. De nous voir en finale canadienne contre Laval a permis à notre conférence de se retrouver sous les réflecteurs, ce qui manquait dans le passé.»

Les Gaiters de Bishop’s étaient la dernière formation du RSEQ à avoir remporté le titre national en 1983.

Après avoir porté les couleurs de l’équipe canadienne lors d’une tournée en Chine et aux Universiades l’été dernier, Kiss-Rusk espère être retenue au sein de la formation qui prendra part aux Jeux du Commonwealth.

«Mon rêve est de participer aux Jeux olympiques, a-t-elle indiqué. J’espère être invitée aux Jeux du Commonwealth. Je ne suis jamais allée en Australie.»

Hommage à Richard Crevier

Après une carrière de plus de 30 ans comme entraîneur-chef de l’équipe d’athlétisme du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, Richard Crevier a été honoré par la Fondation de l’athlète de l’excellence.

«Je suis privilégié et c’est une petite douceur pour le travail accompli, a mentionné celui qui a pris sa retraite il y a deux ans et demi. Je m’ennuie des athlètes, mais j’ai tourné la page sur tout le reste.»

* * * * * * * * * * * * * * * *

Voici la liste des gagnants dans les principales catégories:

ÉTUDIANT(E)-ATHLÈTE DE L’ANNÉE /EXCELLENCE SCOLAIRE

• Volet féminin Katerine Savard, natation, Carabins de l’Université de Montréal

• Volet masculin Louis-Mathieu Normandin, football, Carabins de l’Université de Montréal

ÉTUDIANT(E)-ATHLÈTE DE L’ANNÉE 2016-2017 / SPORT INDIVIDUEL

• Volet féminin Katerine Savard - Natation - Carabins de l’Université de Montréal

• Volet masculin Antoine Thibeault - Athlétisme -Rouge et Or de l’Université Laval

ÉTUDIANT(E)-ATHLÈTE DE L’ANNÉE 2016-2017 / SPORT D’ÉQUIPE

• Volet féminin Alex Kiss-Rusk - Basketball - Martlets de l’Université McGill

• Volet masculin Mathieu Betts - Football - Rouge et Or de l’Université Laval

ÉQUIPE DE L’ANNÉE 2016-2017

• Volet féminin : Basketball - Martlets de l’Université McGill

• Volet masculin : Football - Rouge et Or de l’Université Laval