Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 28 novembre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Tampa Bay 2 – BUFFALO 0

– BUFFALO 0 Vancouver 2 – NEW YORK (ISLANDERS) 5

Floride 5 – NEW YORK (RANGERS) 4

– NEW YORK (RANGERS) 4 San Jose 3 – PHILADELPHIE 1

– PHILADELPHIE 1 Caroline 2 – COLUMBUS 3 (tirs de barrage)

(tirs de barrage) Los Angeles 4 – DETROIT 1

– DETROIT 1 Chicago 2 – NASHVILLE 3

Toronto 4 – CALGARY 1

– CALGARY 1 Arizona 2 – EDMONTON 3 (prolongation)

(prolongation) Dallas 3 – VEGAS 0

Tour du chapeau naturel pour Radek Faksa

Radek Faksa a marqué trois buts en l’espace de 6:46, dont deux en huit secondes, pour réaliser le premier tour du chapeau de sa carrière. Les Stars l’ont emporté 3-0 face aux Golden Knights et ainsi mettre fin à la séquence de huit victoires à domicile de la formation de Vegas.

Faksa a réalisé le cinquième tour du chapeau le plus rapide de l’histoire des Stars/North Stars et le deuxième tour du chapeau naturel, derrière Bill Goldsworthy (5:32 en décembre 1973), selon Elias Sports. Il est également devenu le deuxième de l’histoire de l’organisation à marquer deux buts en huit secondes ou moins, en compagnie de Goldsworthy (en 7 secondes en novembre 1971).

Les Stars ont réussi des tours du chapeau lors de chacune de leurs deux dernières parties (Tyler Seguin contre les Flames le 24 novembre). Faksa et Seguin sont devenus la troisième paire de coéquipiers à réaliser pareil exploit et la première depuis Dino Cicarelli et Scott Bjugstad en mars 1986.

Andrei Vasilevskiy s’impose

Le gardien du Lightning Andrei Vasilevskiy a bloqué les 34 tirs dirigés vers lui pour réussir le deuxième blanchissage de sa saison. Grâce au portier russe, le Lightning (17-5-2) est de retour au premier rang du classement général de la LNH. Le Russe a une fiche de 16-3-1 avec une moyenne de buts alloués de 2,19 et un taux d’efficacité de ,933 depuis le début de la campagne.

Les Blue Jackets et les Islanders grimpent

Grâce à leurs récents succès, les Blue Jackets et les Islanders pointent maintenant, respectivement, aux premier et deuxième rangs de la section Métropolitaine.

Cam Atkinson et Artemi Panarin ont chacun trouvé le fond du filet pour porter à 7-1-0 la fiche des Jackets à leurs huit derniers matchs. Les Blue Jackets sont 9-4-0 au Nationwide Arena.

John Tavares et Anders Lee ont chacun amassé un but et une aide pour aider les Islanders à porter à quatre leur séquence de victoires. La formation new-yorkaise est toujours invaincue en temps régulier au Barclays Center (8-0-2).

Les recrues continuent d’impressionner

Le défenseur du Lightning Mikhail Sergachev a marqué son quatrième but gagnant en 2017-2018 pour accéder au deuxième rang du classement des recrues chez les défenseurs grâce à 16 points, derrière Will Butcher des Devils (2B, 16A).

Dion Phaneuf (7 en 2005-2006 avec CGY), Gord Fraser (5 en 1926-1927 avec CHI) et Shayne Gostisbehere (5 en 2015-2106 avec PHI) sont les trois seuls défenseurs de première année de l’histoire de la LNH à avoir réussi plus de quatre buts gagnants à leur saison initiale.

L’attaquant des Islanders Matthew Barzal (1A) a porté sa séquence de matchs avec au moins un point à sept et est au sommet du classement des pointeurs chez les recrues, avec 24 points.

