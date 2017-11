Les Oilers se sauvent avec la victoire

Un but de Ryan Nugent-Hopkins en prolongation a fait la différence, mardi soir, dans une victoire de 3-2 des Oilers contre les Coyotes.

Il s’agit d’un neuvième but cette saison pour «RNH», alors que les Oilers comptent maintenant trois gains à leurs quatre dernières sorties.

À voir | Sommaire

Matthew Benning a complété la rencontre avec un but et une aide pour Edmonton. Zack Kassian a aussi marqué pour les vainqueurs.

La réplique des Coyotes est venue de Christian Fischer et Oliver Ekman-Larsson.

Cam Talbot a repoussé 29 rondelles devant le filet des Oilers. Son vis-à-vis chez les Coyotes, Scott Wedgewood, a effectué 24 arrêts.

Ryan coming up with the Nuuuge winner in @EASPORTSNHL overtime. pic.twitter.com/B74AKqaicf