Le dernier tour de piste d'Éric Chouinard

L’ancien des Remparts de Québec et adjoint du directeur de la sécurité des joueurs de la LHJMQ, Éric Chouinard, renouera avec la compétition chez les Tigers de Bayreuth, un club actif en deuxième division de la ligue professionnelle allemande.

Ce dernier tour de piste de l’attaquant de 37 ans et jadis choix de premier tour du Canadien de Montréal constituera un retour aux sources, puisqu’il a évolué pendant six saisons et demie en Allemagne (DEL), de 2006 à 2013.

«La meilleure des options aurait été de terminer ma carrière à Grenoble [en France] où j’ai évolué durant les trois dernières saisons. Toutefois plusieurs facteurs [la stabilité, les blessures] ont fait que l’intérêt avait diminué de ce côté au cours des dernières semaines. Cela dit, j’avais eu beaucoup de plaisir durant mon séjour en Allemagne et je retourne dans un coin que je connais bien.»

Puis, il est connu que les considérations financières consenties aux hockeyeurs professionnels sont plus généreuses dans la DEL qu’au sein des formations de la Ligue Magnus.

Même si les Tigers sont le club affilié des Ice Tigers, Chouinard n’aura pas l’occasion de jouer en première division, qu’importent ses performances. Avec seulement six victoires en temps régulier et 24 points au classement, les Tigers pointent au 11e rang au sein d’une ligue à 14 équipes et ils se battent pour éviter le quatuor de la poule de relégation en troisième division.

«L’organisation souhaite éviter coûte que coûte la relégation.»

Outre-mer, Chouinard conservera ses fonctions auprès du préfet Raymond Bolduc.