La NFL veut créer un fonds de près de 89 millions $ pour la justice sociale

La NFL a proposé un partenariat avec ses joueurs afin de créer un fonds de près de 89 millions $ pour promouvoir la justice sociale, un geste sans précédent pour une ligue sportive professionnelle d’Amérique du Nord.

Les dirigeants de la NFL ont présenté leur offre lundi soir pour financer des projets afin d’améliorer le sort d’Afro-Américains, selon le réseau ESPN. La ligue espère que cette initiative mette fin au mouvement de protestation des joueurs durant l’hymne national avant les rencontres.

Décriée par de nombreux propriétaires et partisans qui y voient une insulte aux forces armées et au drapeau du pays, cette forme de manifestation visant à dénoncer les injustices et la violence policière contre les Noirs avait commencé l’an dernier lorsque le quart Colin Kaepernick avait posé un geste au sol avant une rencontre.

La NFL verserait au moins 89 millions $ sur sept ans pour des projets nationaux et locaux, mais les joueurs et les propriétaires pourraient en verser davantage s’ils le désirent. Il s’agit de la plus forte somme jamais versée par la NFL pour des œuvres caritatives et cela semble être une grande victoire pour les joueurs qui ont protesté contre les inégalités.

Le quart de ce montant irait au United Negro College Fund, qui donne des bourses universitaires à des Noirs, et un autre quart à Dream Corps, une organisation sans but lucratif qui finance des projets de justice sociale.

L’autre moitié de cette somme est destinée à un fonds géré par les joueurs regroupés au sein de la Players Coalition. Ce groupe s’est enregistré auprès des autorités comme organisation sans but lucratif. Il veut financer des initiatives concernant les relations entre la police et les citoyens, la réforme du système de justice et l’éducation.

Dissension chez les joueurs

Des dissensions sont toutefois apparues au sein de la Players Coalition, représentée par une quarantaine de joueurs qui ont négocié avec les dirigeants de la NFL.

Les demis de sûreté Michael Thomas, des Dolphins de Miami, et Eric Reid, des 49ers de San Francisco, ont notamment annoncé qu’ils se dissociaient de cette organisation.

«Moi et d’autres joueurs quittons la Players Coalition, parce que nous ne sommes pas satisfaits de sa structure», a dit Reid à ESPN. Celui qui fut le premier à s’agenouiller avec Kaepernick reproche aux deux leaders de l’organisation des joueurs, le demi de sûreté Malcolm Jenkins, des Eagles de Philadelphie, et l’ancien joueur Anquan Boldin, de la contrôler sans consulter les joueurs.

«Lorsque nous avons accepté de faire partie de la Players Coalition, nous pensions que c’était notre organisation. Nous avions l’impression que tous auraient une voix égale. Mais on s’est rendu compte que c’est l’organisation de Malcolm et d'Anquan», a-t-il ajouté.

La Players Coalition étudiera la proposition de la NFL avant de se prononcer.