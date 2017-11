France : Marseille nouveau dauphin, Lyon et Monaco battus

Marseille a pris la 2e place en allant s'imposer à Metz (3-0), profitant des déboires de Lyon et Monaco, défaits respectivement par Lille 2-1 et à Nantes 1-0, mercredi lors de la 15e journée de Ligue 1.

Marseille n'a fait qu'une bouchée de faibles Messins, avec un but de Thauvin de sa spéciale (frappe enroulée du gauche), son septième but en L1, avant des réalisations de Luiz Gustavo et Ocampos.

Mais Marseille est le grand vainqueur de la journée parmi les candidats au podium derrière le PSG.

Lyon? Face à Lille, il s'agissait de deux clubs engagés dans des dynamiques inverses... et c'est pourtant l'équipe malade qui a éteint celle qui rayonne. Alors que le Losc est en pleine tourmente managériale, avec l'éviction de l'entraîneur Marcelo Bielsa et une bataille juridique en perspective, les Lillois ont relevé la tête et se sont extraits de la zone rouge (18e).

Tout s'est passé en fin de première période: les Lillois ont ouvert le score par Thiago Mendes (22e), Mariano a égalisé (36e) et Ponce leur a donné la victoire (40e). Si le gardien nordiste Maignan a été coupable sur le but lyonnais, il a sauvé les siens en arrêtant un penalty de Fekir (56e), et en faisant échec au capitaine de l'OL dans les cinq dernières minutes.

Lyon encaisse ainsi sa deuxième défaite en 20 matches toutes compétitions confondues (seul le PSG l'avait battu, mi-septembre).

Nice respire

Monaco? Les champions de France ont flanché à Nantes dans les dernières secondes, avec une demi-volée puissante de Lucas Lima (90e+3). Mais outre le résultat négatif, qui suit une semaine noire (élimination des compétitions européennes et perte de la 2e place en L1), les Monégasques ont affiché un jeu médiocre inquiétant.

Les Canaris de Claudio Ranieri, ex-entraîneur de l'ASM, reviennent à trois points de leur adversaire du jour.

À l'autre bout du classement, Nice respire, en passant de la place de barragiste à la 14e. Mais ce fut in extremis: un penalty égalisateur de Balotelli à la 80e minute et un but du remplaçant Srarfi (90e+1) ont permis à Nice de s'imposer 2-1 à Toulouse.