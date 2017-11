Dereck Baribeau sauve les meubles

Tantôt excellent, tantôt chancelant depuis le début de la saison, Dereck Baribeau a offert la meilleure version de lui-même, mercredi soir, face aux Olympiques de Gatineau, guidant les Remparts à un gain de 3-2 en tirs de barrage au Centre Vidéotron.

Défaits en prolongation lors du premier de deux épisodes consécutifs entre les deux équipes, dimanche à Gatineau, les Diables rouges se sont sauvés avec la victoire grâce aux 25 arrêts de leur gardien et aux buts de Derek Gentile et Matthew Boucher durant la séance de tirs de barrage, nécessaire pour la première fois cette saison. Ils renouent avec le sommet du classement général, à égalité avec les Voltigeurs de Drummondville.

«Je leur en devais une à mes coéquipiers, j’étais plus ou moins là depuis quelques matchs. En plus, c’était un match spécial pour moi puisque c’était mon meilleur chum l’autre bord [Tristan Bérubé]. Les Olympiques ne lâchent jamais», a lancé le grand portier.

A-t-il été fouetté par les rumeurs qui envoient à Québec le vétéran Mathieu Bellemare, qui a regardé le match de mercredi du bout du banc des visiteurs? «[Les rumeurs] je m’en fous, Philippe va faire son travail, moi le mien», a rétorqué Baribeau devant les journalistes.

Boucher salue son gardien

Les Remparts menaient 2-0 avant de tomber à plat à partir du milieu de la deuxième période. Mais les Olympiques se sont butés à Baribeau, qui n’a flanché qu’à la période suivante, notamment quand les siens se sont retrouvés à court d’un homme avec moins de deux minutes à écouler au cadran. Mitchell Balmas a orchestré la remontée des visiteurs avec ses deux buts.

«Dereck réalise peut-être les attentes qu’on a envers lui. On veut que ce soit lui notre gardien numéro un. Il a été très bon ce soir. On regardait le calendrier en se disant quels matchs Dereck nous avait fait gagner depuis le début de l’année, eh bien, on en a un ce soir. On peut dire merci, Dereck», a souligné l’entraîneur-chef Philippe Boucher.

La perte de vitesse de ses protégés en cours de soirée s’expliquait facilement, selon lui, alors qu’il s’agissait seulement d’une deuxième sortie à domicile en six matchs pour les Québécois. «Le syndrome du long voyage nous a affectés. Quand nos joueurs récupéraient la rondelle, les mains partaient, mais les jambes ne partaient pas, et ça nous a mis dans le trouble. Puis, ils [les Olympiques] ont bien joué», a pointé Boucher.

«On dirait qu’on avait encore les jambes dans le bus en première et les punitions nous ont ralentis. Cela dit, plus le match avançait, plus les gars prenaient confiance. Les gars ont bien fait», estimait le pilote des Olympiques, Éric Landry.

En vitesse

Derek Gentile a porté à sept sa série de matchs avec au moins un point.

Rayée de la formation depuis le 5 novembre, la recrue Pierrick Dubé a enfilé l’uniforme des Remparts pour la première fois en 10 matchs.

Arrivés en début d’après-midi, mercredi, les Olympiques dormaient dans la capitale avant de reprendre la route jeudi matin.

En congé jeudi, les Remparts seront les hôtes des Islanders de Charlottetown, samedi.