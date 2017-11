Dany Dubé : «Nicolas Deslauriers est l'âme du 4e trio»

Claude Julien a été clair en ce qui concerne le quatrième trio des Canadiens de Montréal : pas question de seulement faire écouler du temps au cadran.

Le pilote du CH peut donc être fier du travail accompli par Nicolas Deslauriers.

Même s'il n'a récolté aucun point depuis son arrivée avec le grand club, l’attaquant originaire de LaSalle frappe, patine et crée de plus en plus de chances de marquer.

Contre Columbus, lundi, il s’est imposé avec deux tirs au but et quatre mises en échec en plus de 10 min de temps de glace.

«Il est l’âme de ce trio», a insisté Dany Dubé à l’émission #LavoieDubé, mercredi.

«Il a pris un certain recul après son combat pendant la défaite contre l’Arizona.»

Depuis ce combat contre Zac Rinaldo, qui a eu l’effet inverse malgré le fait qu’il ait renversé ce dernier, Deslauriers s’est cherché sur la glace selon Dany Dubé.

«Il est un joueur extrêmement important pour les Canadiens. Même s’il pense qu’il ne l’est pas sur le quatrième trio. Il l’est tellement!», assure l’analyste de hockey de la chaîne TVA Sports.

«Le Canadien a besoin de cette énergie. Quand les autres ne réagissent pas avec énergie, ça vient de lui. Si ça continue comme ça, le quatrième trio va se transformer»

Écoutez les commentaires de Dany Dubé dans la vidéo, ci-dessus.