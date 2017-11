Coupe Davis: le Canada jouera à Osijek en février

Le Canada disputera sa rencontre de premier tour de la Coupe Davis contre la Croatie dans la ville d’Osijek du 2 au 4 février 2018.

L’association de tennis croate, qui organise la rencontre, a annoncé le site de la compétition, mercredi. Les représentants de l’unifolié évolueront ainsi au Sportska Dvorana Gradski Vrt.

Un peu plus tôt cette année, Osijek, située à l’est du pays, a également accueilli un duel de premier tour contre l’Espagne, les hôtes s’étant inclinés 3-2. Le Canada et la Croatie s’affronteront pour la première fois de l’histoire de la Coupe Davis et les gagnants accèderont aux quarts de finale.

Le Canada tentera de franchir le tour initial pour la première fois depuis 2015. L’équipe a obtenu sa place au sein du Groupe mondial pour une septième année consécutive grâce à un gain de 3-2 aux dépens de l’Inde lors de la rencontre de barrage du mois de septembre. La composition de l’équipe sera annoncée en janvier prochain.