Cincinnati, Detroit, Nashville et Sacramento finalistes pour obtenir un club en MLS

Les villes de Cincinnati, Detroit, Nashville et Sacramento ont été choisies comme finalistes pour obtenir une concession de la Major League Soccer (MLS).

La ligue en choisira seulement deux parmi ce groupe d’ici la fin de l’année.

«Les leaders des groupes de Cincinnati, Detroit, Nashville et Sacramento ont une vision et des plans innovateurs pour leur équipe, leur stade et leur implication dans leur communauté», a dit le commissaire de la MLS, Don Garber, par communiqué, mercredi.

Les dirigeants de ces groupes ont été invités à faire une présentation au comité d’expansion de la MLS, ainsi qu’au commissaire le 6 décembre prochain.

Les candidatures de Charlotte, Indianapolis, Phoenix, Raleigh/Durham, St. Louis, San Antonio, San Diego et Tampa/St. Petersburg n’ont pas été retenues. Toutefois, rien n’est perdu pour ces villes, puisque la MLS compte toujours accueillir deux autres clubs supplémentaires d’ici quelques années.

La ligue en compte 23, en incluant le Los Angeles FC qui amorcera ses activités l’an prochain. Des discussions se poursuivent aussi entre le commissaire Garber et un groupe intéressé à avoir une formation à Miami. À terme, La MLS compte accueillir un total de 28 équipes, tel qu’annoncé en 2015.