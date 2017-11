Antony Auclair grimpe dans la hiérarchie

Les Buccaneers de Tampa Bay ont libéré mercredi l’ailier rapproché Luke Stocker, ce qui pourrait permettre au Québécois Antony Auclair de consolider sa place au sein de la formation.

C’est ce qu’a indiqué le site tampabay.com au cours des récentes heures.

D’ailleurs, l’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval a remplacé joueur de 29 ans lors des deux derniers affrontements des siens. Cependant, Auclair n’a pas encore effectué d’attrapé en trois joutes, lui qui a amorcé sa première partie dans la NFL dimanche contre les Falcons d’Atlanta. Le Québécois est le troisième joueur des «Bucs» à sa position – après Cameron Brate et O.J. Howard – et sera visiblement appelé à effectuer surtout des blocs aux côtés des membres de la ligne à l’attaque.

Vétéran de sept ans dans le circuit Goodell, Stocker a été inactif au cours des deux dernières rencontres des siens et n’a récolté que 18 verges et un touché en trois réceptions cette saison.

La formation floridienne, qui affiche un dossier de 4-7, visitera les Packers de Green Bay le week-end prochain.