Anthony Hudson dirigera les Rapids

Les Rapids du Colorado de la Major League Soccer ont embauché Anthony Hudson à titre d’entraîneur-chef, mercredi.

L’homme de 36 ans devient ainsi le huitième pilote de l’histoire du club. Précédemment, il a été à la barre de la formation nationale de la Nouvelle-Zélande, celle-ci passant près de se qualifier pour la Coupe du monde de soccer 2018. En trois ans avec cette équipe, il a conservé un dossier de 9-11-7.

«C’est un moment excitant et une formidable opportunité, a-t-il déclaré sur le site des Rapids. Dès le début, j’étais impressionné par la culture de l’organisation, son bureau de direction et sa vision du futur. Je crois que nous partageons la même philosophie et il s’agit maintenant d’obtenir des résultats que cette formation et cette communauté méritent.»

Hudson a également été l’entraîneur-chef de l’équipe nationale du Bahrein et celle des moins de 23 ans de ce pays. Il a aussi travaillé en Angleterre comme instructeur de la formation de réserve de Tottenham et a été à la barre du club de Newport County en 2011.

Le Colorado a terminé la dernière campagne au 10e rang de l’Association de l’Ouest de la Major League Soccer avec un dossier de 9-19-6 et un total de 33 points. Pablo Mastroeni était l’entraîneur-chef au début de la saison, mais a été congédié en août. Steve Cooke assumait l’intérim depuis ce temps.