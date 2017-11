Thomas Nepveu : souvenez-vous de ce nom!

Publié aujourd'hui à 18h43

Mis à jouraujourd'hui à 18h47

Thomas Nepveu n’est âgé que de 13 ans, mais pourtant son nom rayonne déjà à travers l'univers de la course automobile. D’Oka à Las Vegas en passant par Rome. Bienvenue dans la vie d'un champion de karting.

Pour Thomas et ses parents, c’est loin d’être un simple loisir. C’est la passion d’un jeune qui carbure à l’adrénaline. Après un accident de motocross alors qu’il n’avait que quatre ans, ses parents lui trouvent une nouvelle vocation, le karting, un sport motorisé mieux encadré et plus sécuritaire. Depuis, il n’a jamais quitté son kart.

En 2016, le jeune garçon d’Oka était le plus jeune pilote de l’équipe canadienne de karting à prendre part à la Rotax Max Challenge Grand Finals, soit la Coupe des Nations dans l’univers du karting. Mieux encore, Thomas était le premier Québécois de sa catégorie (Mini-Max, 10-13 ans) à s’être classé pour cette compétition de renommée internationale. Aujourd’hui, il a grandi. Le vice-champion du monde Mini-Max (2016) évolue chez les juniors, soit chez les 12-16 ans.

Cette double vie

Thomas n’a pas encore son permis de conduire. Pourtant, il pilote déjà des bolides allant jusqu’à 120 km/h tout en jonglant avec son secondaire 2. Il fait partie du programme sports-études élite de l’Académie Sainte-Thérése, un programme adapté à ses nombreux voyages à l’étranger. En 2018, il participera à 16 courses, aux États-Unis et en Europe.

Et sans surprise, la course automobile, ça coute cher. Soit près de 8000$ à 10 000$ par course, selon les estimations de Hugues Nepveu, son père. Le karting chez les Nepveu, c’est une affaire de famille. Ses parents l’accompagnent sur la route et le supportent au quotidien. Les commanditaires existent, mais sont pas mal plus rares au Québec dans le milieu du karting.

Quand il ne peut s’entraîner sur la piste d’ICAR à Mirabel, c’est dans son sous-sol que ça se passe. Ses parents ont aménagé un simulateur de course (d’une valeur de 20 000$) dans son sous-sol pour lui permettre de ne pas perdre la touche. On est loin de ton jeu de Xbox ou PlayStation 4...

Même s’il ne se voit pas évoluer un jour en Formule 1, Thomas s’inspire beaucoup de jeunes pilotes comme Lance Stroll ou Max Verstappen, deux anciens champions de karting. Son objectif est clair : il veut devenir pilote de course professionnel. En NASCAR? En DTM? Pourquoi pas?

Pour l’instant, il ira jusqu’où son bolide le mènera.