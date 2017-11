Steven Stamkos ne s’en fait pas

Le capitaine du Lightning de Tampa Bay, Steven Stamkos, a vu son trio éprouver davantage de difficultés au cours des récents matchs, mais la situation est temporaire à ses yeux et il s’attend à un retour en force de sa ligne d’attaque.

Dominants durant les six premières semaines d’activités, Stamkos, Nikita Kucherov et Vladislav Namestnikov ont inscrit seulement quatre points au total lors des quatre plus récentes joutes.

D’ailleurs, la formation floridienne a échappé trois d’entre elles, subissant deux revers d’affilée avant de visiter les Sabres de Buffalo, mardi soir.

«Parfois, c’est difficile de ne pas devenir frustré durant les parties. Toutefois, en regardant les vidéos, on se dit que les chances de marquer sont là, a commenté au quotidien Tampa Bay Times Stamkos, auteur de 36 points, dont 10 buts, cette saison.

«Ce qui m’a fait rire un peu, c’est ce jeu où Namestnikov a fendu l’air dans l’enclave, samedi [à Pittsburgh]. C’était la même chose qu’à San Jose [le 8 novembre] et s’il avait compté, tout le monde parlerait d’un excellent jeu.»

Une saison remplie d’embûches

Aux yeux du numéro 91, il est normal que le calendrier régulier comprenne son lot d’obstacles.

Les autres équipes de la Ligue nationale essaient de s’ajuster au style des meilleurs joueurs comme Kucherov, qui a touché la cible 17 fois en 2017-2018, mais qui a été blanchi lors des quatre plus récentes rencontres.

«Quand vous voyez les séquences à la télévision, vous constatez que ce n’est pas aussi pire que vous le pensiez au départ. C’est plus compliqué au niveau de la production, mais on a des opportunités et la rondelle ne va pas toujours entrer dans le filet. On sait également que ça ne durera pas toute la saison», a affirmé Stamkos.

Avant les duels de mardi, Tampa Bay avait amassé 86 buts, soit le deuxième plus haut total du circuit Bettman. Les Maple Leafs de Toronto dominaient avec 88.