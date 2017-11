Samuel Girard s’attire les éloges de ses coéquipiers

Le défenseur québécois Samuel Girard fait très bonne impression au sein de l’Avalanche depuis qu’il a été obtenu dans la méga-transaction à trois équipes impliquant Matt Duchene, au début de novembre.

«Quand on a vu Girard jouer son premier match, on s’est tous dit "wow, il est bon", a mentionné le vétéran défenseur Erik Johnson à Sportsnet. Tout ce qu’on a obtenu d’autre dans la transaction est un boni, parce que ce gars-là est très fort. On est très heureux de ce qu’on a reçu.»

Johnson a d’ailleurs eu de bons mots pour le directeur général Joe Sakic, souvent critiqué pour avoir pris tout son temps dans le dossier Matt Duchene.

Avant les matchs de mardi, l’Avalanche était à deux points de la dernière place donnant accès aux séries. Johnson est donc positif, mais reste sur ses gardes.

«On a beaucoup de jeunes joueurs qui sont affamés à l’idée de se prouver, a-t-il expliqué. Ça nous rend un peu plus compétitifs et c’est bon pour moi aussi.»

La victoire de 3-0 obtenue contre les Stars, mercredi dernier, a particulièrement permis au défenseur de 29 ans de constater que l’équipe s’en va dans la bonne direction.

«L’an passé, on aurait gaspillé cette avance et on aurait perdu 5-3, a-t-il imagé. Cette fois, il n’y a pas eu cette réaction du genre "oh non, ça va encore arriver" qu’on retrouvait parfois dans notre vestiaire la saison passée.»

«On a marqué le troisième but et après, on a fermé la porte», a poursuivi le défenseur.

«C’était bien, pour un joueur plus âgé comme moi, de voir qu’il n’y avait aucune panique dans notre jeu. C’est par là que nous devons aller.»