Philippe Boucher en mode magasinage

Officiellement, la dernière période de transactions dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) de la saison 2017-18 s’ouvrira le 17 décembre.

Bien naïfs ceux qui croient que les directeurs généraux patienteront jusque-là avant de conclure des échanges qui seront permis jusqu’au 6 janvier, à midi.

Plusieurs DG tâtent déjà le terrain auprès de leurs homologues et le point culminant des négociations sera à Gatineau, du 6 au 10 décembre, à l’occasion du Challenge midget AAA CCM.

«Comme plusieurs de mes confrères, je travaille depuis un petit bout de temps afin de conclure des échanges qui seront annoncés seulement le 17 décembre. Des clubs ont déjà annoncé leurs couleurs [Chicoutimi, Victoriaville, Drummondville] en obtenant les services de joueurs européens ou de 20 ans», a constaté mardi le patron des opérations hockey des Diables rouges, Philippe Boucher.

Parmi les acheteurs

Après deux périodes des Fêtes à liquider son inventaire de vétérans, Boucher revêtira ses habits d’acheteur au cours des prochaines semaines. Reste à savoir si Boucher sera compulsif ou prudent à l’étal de talent disponible.

S’il n’a pas caché vouloir régler le ménage à trois gardiens, situation qui le «chicote», Boucher a aussi rappelé que son trio de 20 ans n’était pas coulé dans le béton.

Certes, la banque de choix des Remparts côté repêchage a été remise à flot au cours des deux dernières années, mais la sélection de première ronde de Québec de 2018 a déjà été sacrifiée lors de la saison Mémorial [2014-15]. «Nous avons toutefois le choix de deuxième ronde des Sea Dogs de Saint John», a rappelé Boucher.

Toutefois, la parité qui règne à travers la LHJMQ depuis le début de la saison a rendu plusieurs DG victimes de la danse de Saint-Guy. «La phrase que j’entends le plus depuis le début des pourparlers: "J’aimerais faire deux rondes !"»

Les Remparts seront les hôtes des Olympiques de Gatineau, mercredi soir, au Centre Vidéotron.

Kirwan trop tendu

Auteur de 10 buts à ses 11 premiers matchs, Luke Kirwan n’a pas secoué les filets à ses sept dernières parties.

«Je dois revenir à la base et éviter de penser à ma léthargie et d’étouffer mon bâton», estime le colosse américain de 20 ans. «Rares sont les joueurs qui conservent une moyenne d’un but par match, a enchaîné Boucher Luke se met beaucoup de pression. Je lui ai jasé ce matin [mardi] durant la séance d’entraînement. Il doit retrouver son sourire et sa confiance.»

Victime d’une fracture à la main, jeudi soir face aux Saguenéens de Chicoutimi, le défenseur Étienne Verrette sera en convalescence durant trois à quatre semaines.