Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 27 novembre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Floride 3 – NEW JERSEY 2

– NEW JERSEY 2 Philadelphie 4 – PITTSBURGH 5 (prolongation)

(prolongation) Columbus 1 – MONTRÉAL 3

Minnesota 2 – WINNIPEG 7

Anaheim 3 – CHICAGO 7 (à voir dans la vidéo ci-dessus)

Un premier tour du chapeau pour DeBrincat

Alex DeBrincat (3B, 1A) a marqué trois des sept buts des Blackhawks pour réussir le premier tour du chapeau de sa carrière dans la LNH. La formation de l’Illinois a remporté cinq de leurs sept derniers matchs.

DeBrincat (19 ans et 344 jours) est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de l’organisation à réussir un tour du chapeau, derrière Jeremy Roenick (19 ans et 340 jours) qui a réussi l’exploit le 23 décembre 1989 face aux Maple Leafs.

Avec 10 buts, DeBrincat est au troisième rang des buteurs chez les recrues cette saison, avec 10, derrière Clayton Keller et Brock Boeser (11 buts).

Les Jets explosent pour sept buts

Tout comme les Blackhawks, les Jets ont eux aussi marqué sept buts dans leur duel face au Wild. Ils portent ainsi leur fiche à 8-2-1 à domicile en 2017-2018. Les Jets sont maintenant au deuxième rang de l’Association de l’Ouest derrière les Blues.

Le Wild s'en prend une sincère contre les Jets - TVA Sports

Le saviez-vous?

À 18 reprises une équipe a marqué au moins sept buts dans une rencontre cette saison (366 parties). Il s’agit du plus grand nombre d’occurrences du genre depuis 2010-2011 (21).

Une 200e victoire pour Luongo avec les Panthers

Roberto Luongo a réalisé 23 arrêts pour devenir le premier gardien de but de l’histoire des Panthers à remporter 200 victoires. Il devient ainsi le deuxième gardien de l’histoire à être victorieux à 200 reprises avec deux équipes différentes (également avec les Canucks) après Patrick Roy.

Les Penguins remportent un classique

Jake Guentzel (2B, 1A) a égalé la marque avec 1:04 à faire à la troisième période et Sidney Crosby (1B, 2A) a trouvé le fond du filet en prolongation pour aider les Penguins à porter leur fiche à 8-2-1 au PPG Paints Arena cette saison.

Il s’agissait du 11e but en prolongation en saison régulière pour Crosby. Il égale ainsi la marque d’Evgeni Malkin et Mario Lemieux pour le plus de buts en pareille situation de l’histoire de l’organisation.

Les Canadiens freinent les Blue Jackets

Carey Price a réalisé 37 arrêts pour aider les Canadiens à freiner la séquence de six victoires des Blue Jackets. Price a remporté une deuxième victoire en deux sorties depuis son retour de blessure, n’accordant qu’un seul but au cours de cette séquence.

Matchs de mardi

Tampa Bay @ Buffalo (19h00)

Vancouver @ New York (Islanders) (19h00)

Floride @ New York (Rangers) (19h00) À TVA SPORTS

San Jose @ Philadelphie (19h00)

Caroline @ Columbus (19h00)

Los Angeles @ Detroit (19h30)

Chicago @ Nashville (20h00)

Toronto @ Calgary (21h00)

Arizona @ Edmonton (21h00)

Dallas @ Vegas (22h00)

Séquences à domicile en jeu

Les Golden Knights et les Rangers mettront leur séquence de neuf victoires à domicile en jeu.

Les Golden Knights pourraient devenir la première équipe d’expansion de l’histoire de la LNH à remporter neuf victoires consécutives à domicile.

De leur côté, les Rangers tentent de rejoindre la marque d’organisation de 14 victoires de suite à domicile en 1939-1940.

En 2016-2017, trois équipes ont remporté neuf matchs ou plus de manière consécutive à domicile : les Capitals (15), les Canadiens (10) et les Oilers (9). Le record de la LNH pour le plus de victoires consécutives à domicile est de 23 (Red Wings, 2011-2012).