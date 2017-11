Les Penguins rappellent un gardien, Matt Murray sur la touche

Ayant vu leur gardien numéro 1, Matthew Murray, subir une blessure au bas du corps la veille, les Penguins de Pittsburgh ont rappelé mardi Casey DeSmith de leur club-école de Wilkes-Barre/Scranton.

C’est ce qu’a indiqué le quotidien «Pittsburgh Post Gazette» en journée.

Murray a quitté le match contre les Flyers de Philadelphie à la suite d’une collision avec l’attaquant Jakub Voracek tard en deuxième période. Le numéro 30 a d’ailleurs eu besoin de l’aide de ses coéquipiers pour retraiter au vestiaire. Davantage d’examens médicaux devaient être réalisés au cours des heures à venir, d’après l’entraîneur-chef Mike Sullivan.

L’athlète de 23 ans a conservé un dossier de 11-7-1, une moyenne de buts alloués de 2,95 et un taux d’efficacité de ,906 cette saison. Pour sa part, DeSmith a disputé une rencontre dans la Ligue nationale en 2017-2018. Avec la filiale, il a maintenu une fiche de 9-2-1, une moyenne de 2,29 et un taux de ,924.

L'entraîneur-chef de l'équipe, Mike Sullivan, a indiqué que l'état de Murray sera réévalué de semaine en semaine en raison d'une blessure au bas du corps.

Coach Sullivan on Murray: “Matt is week-to-week with a lower-body injury.” pic.twitter.com/1x4NoKj8O6