Le retour de l’espoir pour les Canadiens

La volatilité restera toujours une réalité dans un marché comme Montréal. Il y a quelques jours, on parlait d’une reconstruction complète pour replacer le Canadien de Montréal sur le droit chemin. Depuis le retour de Carey Price, le discours a changé. Une place en séries redevient un scénario probable.

Le CH a le «luxe» de jouer dans la section Atlantique, la pire de la Ligue nationale de hockey (LNH). Si le Lightning de Tampa Bay (34 points) et les Maple Leafs de Toronto (31 points avant leur rencontre de mardi) ont déjà un pied en séries, le troisième rang demeure accessible.

Les Red Wings de Detroit occupent la troisième position dans l’Atlantique avec 25 points. C’est un point de plus que les Bruins de Boston, deux points de plus que le Tricolore et trois de plus que les Sénateurs d’Ottawa.

Simplement pour mieux illustrer la faiblesse de cette division, les Wings se retrouveraient au septième rang de la section Métropolitaine.

Pour le Canadien, une place en séries représente un objectif plus réaliste en visant le troisième rang de la section qui donne un accès automatique aux séries.

«Oui, on regarde un peu le troisième rang de notre section, a admis Jonathan Drouin. C’est encore très possible de rattraper les Red Wings. Il s’agira d’une grosse semaine pour nous. Nous jouerons de grosses rencontres contre Detroit et Ottawa, des rivaux de section.»

Trois matchs cruciaux

Le refrain d’une semaine cruciale reviendra souvent d’ici à la fin de la saison si le Canadien réussit à rester dans la course pour les séries. Mais pour les trois prochains matchs, la bande à Max Pacioretty jouera trois rencontres très importantes en recevant les Sénateurs pour ensuite jouer une série aller-retour face aux Wings.

«C’est extrêmement important, a convenu Phillip Danault. On en parlait déjà lundi avant la rencontre et le match contre Columbus n’était pratiquement pas dans le décor. Mais nous avons réussi à récolter deux gros points. Nous voudrons poursuivre sur notre lancée. Nous jouons mieux défensivement et Price fait de gros arrêts.»

«Claude (Julien) l’a toujours dit. Si nous jouons bien défensivement, les victoires viendront, a poursuivi Danault. Nous sommes en progression. L’atmosphère est bonne et il n’y a rien de plus le fun que de gagner des matchs à Montréal.»

L’appel à la fierté

Si Drouin n’a pas eu peur de dire qu’il regardait le classement de sa section, Pacioretty a plus recyclé un cliché.

«Nous ne pensons pas trop où les équipes se situent au classement, mais nous savons que nous affrontons des rivaux de division », a dit le capitaine.

Après cette classique phrase, Pacioretty a rappelé l’importance des trois prochains duels des siens.

«Il faut en retirer un sentiment de fierté. Tu veux battre tes rivaux. Il y a une histoire avec les Sénateurs, nous avons eu de gros matchs contre cette équipe dans le passé. À notre dernier match contre les Sens, ils n’ont pas bien joué et ils chercheront à rebondir. Il y aura d’immenses points à aller chercher. Il faut profiter de chacune de nos chances pour ressortir du trou qu’on s’est creusé.»

À son unique match cette saison contre les Sénateurs le 30 octobre à Ottawa, le CH l’avait emporté facilement 8-3. Pacioretty s’attend toutefois à voir une équipe différente sur la glace du Centre Bell et ce même si la troupe de Guy Boucher a perdu ses six dernières rencontres (0-5-1).

«Les Sens ont probablement une nouvelle identité depuis l’échange pour Matt Duchene, a souligné le numéro 67. Il y a des joueurs qui se cherchent et qui veulent se prouver. Ce sera un peu différent sans Kyle Turris qui jouait toujours bien contre nous.»