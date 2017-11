Jordan Martel tranche, victoire du Drakkar

À Baie-Comeau, Jordan Martel a inscrit son 17e filet de la saison en prolongation pour permettre au Drakkar de vaincre les Saguenéens de Chicoutimi par la marque de 5-4.

Martel a fait bouger les cordages deux fois dans la victoire. Édouard St-Laurent a récolté trois points, dont un filet. Christopher Benoît et D’Artagnan Joly ont également fait scintiller la lumière rouge.

Kelly Klima, Kevin Klima, Morgan Nauss et Zachary Lavigne ont tous déjoué Antoine Samuel, qui a réussi 34 arrêts dans la victoire. À l’autre bout de la patinoire, Zachary Bouthillier a fait face à 39 rondelles.

Morgan Adams-Moisan fait la différence

Morgan Adams-Moisan a récolté trois points, touchant la cible deux fois, dans un gain de 8-5 des Voltigeurs face aux Cataractes de Shawinigan, mardi à Drummondville.

Dawson Mercer a également réussi un doublé dans la victoire. Brandon Skubel, Marc-Olivier Duquette, Nicolas Beaudin et Nathan Hudgin ont également marqué.

Simon Dubois-Tiberghen et Frédérik Théorêt ont inscrit leur premier but dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) dans une cause perdante. Vasily Glotov, Samuel Blier et Cameron Askew ont été les autres buteurs.

Lucas Fitzpatrick a cédé cinq fois sur 30 tirs devant la cage des Cataractes avant de laisser la place à Mikhail Denisov, qui a réalisé 14 arrêts.

De l'autre côté, Daniel Moody a accordé les cinq buts des visiteurs avant d’être lui aussi chassé de la partie. En relève, Olivier Rodrigue a été parfait, repoussant 14 lancers.

Il s’agit d’une septième victoire de suite pour les favoris locaux, tandis que les Cataractes n’ont remporté que deux de leurs 11 derniers matchs.

Matthew Welsh brille dans la victoire

À Charlottetown, Matthew Welsh a réalisé 35 arrêts pour mener les Islanders vers un gain de 4-0 face au Titan d’Acadie-Bathurst.

Le portier a ainsi mis fin à une séquence de trois victoires des visiteurs. Il s’agissait d’un deuxième jeu blanc pour lui, cette saison.

Keith Getson, Matthew Grouchy, Sam King et Liam Peyton ont touché la cible dans la victoire. Peyton jouait un premier match dans la LHJMQ.

Joseph Murdaca a été mis à l’épreuve à 39 reprises, devant la cage du Titan.

Vitalii Abramov tranche le débat

À Sherbrooke, Vitalii Abramov a joué les héros lors de la période de prolongation pour procurer une victoire de 4-3 aux Tigres de Victoriaville face au Phoenix.

Abramov a également obtenu une mention d’aide sur la réussite de Jimmy Huntington. Chase Harwell et Maxime Comtois ont été les autres buteurs dans la victoire.

La réplique des favoris de la foule est venue des bâtons de Thomas Grégoire et de Benjamin Tardif, qui a récolté deux buts.

Tristan Côté-Cazenave a été très solide devant la cage des visiteurs. Il a été bombardé de 54 rondelles, dont seulement trois se sont retrouvées derrière lui.

Son homologue Evan Fitzpatrick a cédé quatre fois sur 32 tirs.