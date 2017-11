Hassoun Camara annonce sa retraite

Le défenseur Hassoun Camara a annoncé sa retraite de la compétition, mardi, au cours d’une conférence de presse, au Centre Nutrilait.

Cette nouvelle avait été évoquée par plusieurs médias lors des récents jours, d’autant plus que le Bleu-Blanc-Noir avait choisi de ne pas se prévaloir de l’option prévue au contrat de l’athlète de 31 ans. Camara a été ennuyé par des symptômes de commotion cérébrale pendant la dernière saison.

Joueur défensif de l’année de l’Impact un an auparavant, le vétéran a d’ailleurs joué 18 matchs seulement en 2017, n’inscrivant aucun but. En 1350 minutes de jeu, il a décoché 10 tirs, dont quatre cadrés.

«Mon club à vie sera l'Impact de Montréal, a-t-il déclaré les larmes aux yeux. C'est un club formidable avec lequel j'ai vécu des exprériences extraordinaires. [...] J’ai également découvert et aimé une ville que je considère maintenant comme la mienne. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui m’ont accompagné dans cette aventure, et tout spécialement les supporteurs du club, avec qui j’ai eu une relation très particulière», a-t-il poursuivi.

«J'ai pris trois commotions cérébrales cette année, mais j'en ai eu une très sévère l'an dernier en séries contre Washington [le D.C. United]. C'est là où les symptômes ont commencé», a-t-il ajouté.

Un beau parcours

Ayant suivi l’Impact en Major League Soccer en 2012 après avoir évolué en North American Soccer League durant la campagne 2011, l’arrière a disputé 134 joutes du calendrier régulier à Montréal, amassant sept filets et huit aides. L’ancien de l’Olympique marseillais et du SC Bastia a soulevé deux fois la coupe des Voyageurs avec l’équipe, en 2013 et 2014, en plus faire partie de l’épopée du club en Ligue des champions de la CONCACAF à l’été 2014 et au printemps 2015.

«Nous tenons à féliciter Hassoun pour une belle carrière et à le remercier pour sa contribution à l’Impact de Montréal, autant sur le terrain que dans la communauté, a indiqué le président de l’Impact, Joey Saputo, dans un communiqué. Il a été un visage important du club au fil des ans, il a toujours tout donné pour le Bleu-Blanc-Noir et a fièrement porté et défendu notre maillot. Nous lui souhaitons énormément de succès dans ses nombreux projets à venir.»

Par ailleurs, selon l’expert soccer de la chaîne TVA Sports, Vincent Destouches, Camara n’a jamais caché ses ambitions entrepreneuriales et est déjà impliqué dans certains projets. Également, d’après le journaliste Nicolas A. Martineau, l’ex-défenseur a amorcé des discussions avec l’Impact pour assumer un rôle au sein de l’organisation.