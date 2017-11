Gala du 16 décembre: une sous-carte relevée

Les boxeurs Custio Clayton, Junior Ulysse et Steven Butler participeront tous au gala d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) qui mettra en vedette David Lemieux et Billy Joe Saunders, le 16 décembre, à la Place Bell de Laval.

Avant la demi-finale de la soirée opposant Antoine Douglas et Gary O’Sullivan, Ulysse (14-1-0, 9 K.-O.) en découdra avec l’Américain Cletus Seldin (21-0-0, 17 K.-O.) dans un duel de 10 rounds chez les poids super-légers qui sera diffusé sur les ondes du réseau HBO. Le Québécois tentera de faire oublier son revers par décision partagée subi aux mains de Steve Claggett le 27 octobre.

«Tout comme nous, les dirigeants de HBO croient beaucoup en Junior. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont accepté de présenter ce combat même si Ulysse revient d'une défaite controversée. Ils sont conscients que de telles décisions peuvent survenir en boxe et estiment qu'il mérite sa chance de démontrer l'étendue de son talent sur leurs ondes, a commenté le grand patron d’EOTTM, Camille Estephan, dans un communiqué.

«Seldin est un adversaire de renom, reconnu pour sa force de frappe dévastatrice, mais nous sommes persuadés que Junior a tous les outils pour passer ce test et se frotter aux meilleurs de sa division.»

Pour sa part, Clayton (12-0-0, 9 K.-O.) a rendez-vous avec le Mexicain Carlos Molina (28-8-2, 8 K.-O.). Un gain face à l’ex-champion IBF lui vaudra le titre WBO International des mi-moyens.

«Je souhaitais affronter un gros nom de la division et je suis donc très heureux que mon promoteur ait réussi à obtenir ce combat. Molina est exactement le type d'adversaire qu'on recherchait : il a de l’expérience et donne toujours un bon spectacle. Je travaille très fort au gymnase et je ne laisse aucun détail au hasard afin d'être préparé à toute éventualité», a dit le pugiliste.

Un rival connu

Quant à Butler (20-1-1, 17 K.-O.), il se frottera à Lanardo Tyner (32-11-2, 20 K.-O.), un ancien rival de Kevin Bizier et de Dierry Jean. Simon Kean (11-0-0, 10 K.-O.) sera également en action et aura le Brésilien Raphael Zumbano Love (39-16-1, 31 K.-O.) comme vis-à-vis.

Par ailleurs, le Kazakh Batyr Jukembayev (10-0-0, 9 K.-O.) affrontera Wilberth Lopez (20-8-0, 14 K.-O.) dans l’un des combats de soutien.