Eli Manning sautera un départ

Les Giants de New York miseront sur le quart-arrière Geno Smith et non le vétéran Eli Manning à l’occasion de leur match de dimanche contre les Raiders d’Oakland.

C’est ce qu’a indiqué l’entraîneur-chef Ben McAdoo, mardi. Par conséquent, c’est la première fois en 13 ans que le club new-yorkais aura un pivot autre que Manning au début d’une rencontre. D’ailleurs, le double champion du Super Bowl avait amorcé les 210 parties précédentes des siens, ce qui constitue la deuxième plus longue séquence de l’histoire de la NFL. Brett Favre est le meneur avec 297 départs consécutifs.

«Geno commencera cette semaine. Pendant les cinq derniers affrontements de la campagne, on veut aussi voir ce que Davis Webb peut nous donner», a commenté McAdoo sur le site de l’équipe.

«L’entraîneur m’a dit que je pouvais entamer le match si je voulais, mais que Geno et Davis auraient la chance de jouer, a précisé Manning, qui a finalement décliné l’offre de son pilote. Selon moi, si vous décidez d’utiliser des gars, bien, faites-les jouer. Selon moi, le fait de commencer une partie dans le simple but de prolonger une séquence est insignifiant. Et ne pas finir la rencontre ternit justement cette série.»

New York (2-9) est assuré de ne pas participer aux joutes éliminatoires. Manning a commencé tous les duels des siens depuis le 21 novembre 2004. Celui-ci a été limité à 113 verges de gains à sa plus récente sortie, dimanche, face aux Redskins de Washington.

De son côté, Smith a tenté deux passes en 2017.