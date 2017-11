Canadiens: un pas dans la bonne direction

Publié aujourd'hui à 08h09

Mis à jouraujourd'hui à 08h16

Il n’y a pas si longtemps (quelques jours à peine...), plusieurs voulaient que les Canadiens échangent Carey Price et que l’organisation procède à une reconstruction.

Et là, Price revient au jeu.

L’équipe gagne ses deux matchs et Price est choisi, chaque fois, la première étoile de la rencontre.

Mais, s’il vous plaît, gardons les deux pieds sur terre. Jamais trop haut, jamais trop bas. N’est-ce pas?

La place de l’équipe en séries éliminatoires est loin d’être assurée.

Mais il y a des points encourageants.

Price joue avec conviction.

Jeff Petry et Karl Alzner connaissent leurs meilleurs moments de la saison.

Joe Morrow gagne en confiance.

Une chimie semble se développer entre Jonathan Drouin et Alex Galchenyuk.

L’avantage numérique est plus convaincant.

Maintenant, les Canadiens disputeront six de leurs sept prochains matchs à Montréal.

Si le Tricolore pouvait aller chercher cinq ou six victoires dans cette séquence, l’équipe pourrait se remettre dans une position favorable au classement.

La troupe de Claude Julien pourrait ainsi aller chercher de la confiance en prévision du plus long voyage de la saison qui s’amorcera le 16 décembre à Ottawa.

On verra.

Mais pour y arriver, Price doit répéter ses prouesses de lundi soir face aux Blue Jackets. Il doit le faire jusqu’à la fin de la saison.

Les chiffres de Price baissent

Avant d’effectuer un retour au jeu, Carey Price présentait une moyenne de buts accordés de 3,77 et un taux d’efficacité de ,877.

Face aux Sabres et aux Blue Jackets, il a bloqué 73 des 74 tirs dirigés vers lui. Sa moyenne est maintenant rendue à 3,24 et son taux d’efficacité à ,898.

Gallagher plus rapide

Suis-je le seul à trouver que Brendan Gallagher est plus rapide cette saison?

Son accélération est plus explosive et elle lui permet souvent d’aller chercher des rondelles libres ou encore d’être plus efficace lorsqu’il se lance en échec-avant. Je trouve que cela fait une énorme différence dans son jeu.

À mon avis, Gallagher est de loin le joueur le plus constant chez les Canadiens depuis le début de la saison. Jusqu’ici, il a marqué 10 buts en 25 matchs. L’an dernier, il avait complété la saison avec 10 buts en 64 rencontres.

Morrow en avantage numérique

Lundi, face aux Blue Jackets, Joe Morrow disputait un 12e match de suite. Son jeu s’est amélioré. En l’absence de Shea Weber, il évolue même sur la deuxième unité en avantage numérique.

Lorsqu’il jouait pour les Winterhawks de Portland dans la Ligue junior de l'Ouest, Morrow était un spécialiste en supériorité numérique. Ce fut notamment le cas lors de la saison 2011-12. Cette année-là, il avait récolté un total de 64 points.