Beausoleil patiente avant la période des transactions

Menotté par sa liste des blessés, Serge Beausoleil tentera de maintenir son équipe à flot jusqu’à la prochaine période des transactions dans la LHJMQ, prévue dans trois semaines.

Le directeur général et entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski devra ainsi composer avec ses effectifs en santé pour disputer les neuf parties qui le séparent de la pause de Noël.

Pour son prochain périple de quatre matchs en cinq jours, les Bas-Laurentiens se débrouilleront avec dix attaquants et sept défenseurs réguliers en uniforme. Alex-Olivier Voyer, Samuel Gaumond et Yannik Bertand demeureront au chaud à l’infirmerie du Colisée Financière Sun Life, tandis que la saison de Vincent Martineau est déjà terminée.

L’Océanic comptera au moins sur Ludovic Soucy, rappelé à nouveau des Albatros du Collège Notre-Dame (midget AAA), pour affronter les Tigres mercredi à Victoriaville. Le périple se poursuivra de vendredi à dimanche à Drummondville, à Shawinigan et à Gatineau.

Utiliser davantage Lafrenière et Trépanier

«Il n’y a pas de bonnes nouvelles à annoncer et il n’y a pas de retours avant la semaine prochaine», certifie le pilote de l’Océanic. «On ne fera pas du surplace dans le marché des transactions. Il y a aussi l’option des joueurs autonomes. La solution la plus probable pour le moment est les joueurs affiliés, mais ils ne sont pas toujours disponibles. On peut jouer en utilisant davantage Alexis Lafrenière et Maxime Trépanier. En même temps, nos jeunes obtiennent beaucoup de temps de glace en ce moment et ce n’est pas mauvais pour leur développement. Il ne reste qu’à encadrer tout cela.»

Il ne faut toutefois pas compter l’Océanic comme battu d’avance. Sans Lafrenière, Bertrand, Martineau et Christopher Innis, la troupe rimouskoise avait récolté sept points sur une possibilité de huit dans quatre matchs contre les Foreurs de Val-d’Or et les Huskies de Rouyn-Noranda au début du mois de novembre.

Diriger un maximum de lancers

«Ce n’est pas banal comme calendrier. La route sera moins longue cette fois. La façon dont les gars ont voulu compétitionner a fait la différence en Abitibi. Dans le premier match à Val-d’Or, on a lancé 53 fois et c’est le seul match qu’on a perdu. Il faut encore diriger un maximum de rondelles vers le filet adverse. Ça peut provoquer des actions dangereuses. Ça s’applique encore plus en avantage numérique. Regarder les quatre buts de Lafrenière (dimanche dernier). Il est toujours dans l’enclave et c’est là que c’est payant», estime Serge Beausoleil.

Les gardiens de l’Océanic, Colton Ellis et Jimmy Lemay, se partageront le travail au cours du voyage.