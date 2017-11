Une heureuse nouvelle pour Jesen Therrien

Ayant choisi de poursuivre sa carrière avec les Dodgers de Los Angeles, le lanceur québécois Jesen Therrien aura pris une décision somme toute logique dans le monde du baseball professionnel.

Rapportée dimanche, la nouvelle n’a pas complètement étonné son ancienne formation, les Phillies de Philadelphie.

«Je peux confirmer que les Phillies avaient fait une très bonne offre à Jesen pour qu’il revienne avec l’équipe», a d’ailleurs précisé le Québécois Alex Agostino, recruteur étant à l’origine de sa sélection au repêchage du baseball majeur par l’organisation de Philadelphie en 2011.

Therrien, qui ne jouera pas en 2018 en raison d’une grave blessure à l’épaule droite, a tout simplement profité de son statut de joueur autonome. En plus des Dodgers, d’autres équipes montraient d’ailleurs de l’intérêt pour le Québécois.

«Je suis juste content pour Jesen», a résumé Agostino, qui n’est pas amer de voir Therrien se retrouver avec une autre organisation.

«Comme les Phillies, les Dodgers croient que ce joueur-là peut revenir en force en 2019», a-t-il ajouté.

La loi du marché

Agostino insiste: la situation de Therrien est plutôt courante dans le sport professionnel. Avec une opération de type Tommy John subie par Therrien en septembre, il était on ne peut plus logique pour les Phillies de retirer son nom de la formation des 40 joueurs de l’équipe. L’objectif devenait alors de s’entendre sur un contrat des ligues mineures et de s’occuper de sa réhabilitation. Encore ces dernières semaines, le Québécois avait d’ailleurs profité des installations des Phillies, à Clearwater, en Floride. Or, les Dodgers ont maintenant offert une entente, probablement plus généreuse, à Therrien.

«Je ne suis pas déçu, s’est exprimé le dépisteur. C’est la vie de Jesen dont il est question ici, pas de la vie d’Alex Agostino. Moi, mon travail, c’est d’en trouver d’autres. Jesen et moi, on va continuer à se parler et je ne peux que lui souhaiter bonne chance.

«Jesen a maintenant un contrat pour 2018, je lui en souhaite un autre en 2019 et j’espère qu’il sera dans le baseball majeur jusqu’en 2030, si c’est possible. À travers tout ça, on ne pourra jamais enlever aux Phillies que c’est l’organisation qui a réussi à le développer.»

Des retraits au bâton

L’ancien lanceur Éric Gagné, qui agit comme mentor à Therrien durant la saison morte, a certainement tenu des bons mots sur la formation de Los Angeles pour aider le jeune lanceur à faire son choix. Il serait par ailleurs juste de croire que ce sont d’abord les performances de Therrien dans les ligues mineures au cours des dernières années qui sont à l’origine de l’intérêt des Dodgers pour l’athlète de Montréal-Nord.

Avant de participer à 15 matchs avec les Phillies en 2017, le Montréalais a dominé au niveau AA, à Reading, et dans le AAA, à Lehigh Valley. En 57 manches et un tiers dans les filiales, il a conservé une moyenne de points mérités de 1,41. Therrien avait par ailleurs obtenu 65 retraits au bâton. Les arguments étaient nombreux pour attirer les Dodgers, à commencer par cette moyenne de retraits au bâton par manche lancée.