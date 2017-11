Une fin d’année qui s’annonce mouvementée

Il y a beaucoup d'action dans le monde de la boxe présentement. Autant dans le ring qu'à l'extérieur de celui-ci.

Samedi soir, Sergey Kovalev n'a fait qu'une bouchée de son adversaire Vyacheslav Shabranskyy. Kovalev l'a pulvérisé en moins de deux rounds pour mettre la main sur son ancienne ceinture WBO qu'il avait perdue contre Andre Ward.

Jointe au téléphone, sa promotrice Kathy Duva soutient que son boxeur n'est plus le même.

«Il a eu des moments difficiles au cours de l'été et il a décidé de changer beaucoup de choses dans sa vie, a-t-elle confié, en entrevue à TVA Sports. Il y a longtemps que nous ne l'avons pas vu en aussi grande forme.»

Le clan Kovalev cherche déjà un nouvel adversaire pour le 3 mars prochain. Le champion des mi-lourds de la WBO aimerait affronter Artur Beterbiev ou même Eleider Alvarez. Cessez d'attendre après Adonis Stevenson, dit la patronne de Main Events.

«Plusieurs mi-lourds semblent perdre leur temps en attendant après Stevenson. Appelez-moi si vous voulez affronter Kovalev», a lancé Duva en riant.

Beterbiev en attente

Artur Beterbiev devra bien sûr régler son dossier devant les tribunaux avec son promoteur avant de penser à défendre son titre IBF pour la première fois ou avant de penser à un combat d'unification.

Pour sa part, Eleider Alvarez devrait recevoir une offre prochainement de la part d’Al Haymon.

À moins d'un changement majeur, il devra une fois de plus de céder sa place et n’affrontera pas Adonis Stevenson lors de son prochain combat. Le Colombien aurait peut-être plus de chance de se battre pour un titre mondial s'il se tournait vers Kovalev ou Dmitry Bivol.

Saunders à Toronto

Le prochain adversaire de David Lemieux, Billy Joe Saunders, débarquera à Toronto lundi soir.

Le champion des poids moyens de la WBO va y compléter sa préparation avant d'affronter le Québécois le 16 décembre prochain, à Laval. L'anglais ne semble pas du tout inquiet de perdre son titre. « Je n'aurais jamais accepté de venir au Canada si je pensais que ce travail était trop difficile pour moi», a lancé Saunders en entrevue avec Box Nation, avant son départ.

La fin de l'année 2017 s'annonce donc mouvementée et l'année 2018 s'annonce pleine de promesses pour les adeptes du noble art.

Pendant ce temps, Jean Pascal se prépare à quitter pour Miami où il va affronter Ahmed Elbiali le 8 décembre prochain. L'ancien champion WBC des mi-lourds soutient que son combat pourrait être son dernier.

Voyez le reportage de Nancy Audet dans la vidéo ci-dessus.